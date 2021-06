Benvenuto al mondo al piccolo Gabriele Cucchiella!

Il piccolo Gabriele con i suoi 2900 grammi d’amore ha già rimpieto di gioia la vita di mamma Sara Massenzi e del papà Diego Cucchiella.

La mamma Sara è una ferrista in forze al San Salvatore dell’Aquila. In questo giorno così importante si è stretta a lei tutta la sala operatoria per la nascita del suo piccolino.

Nulla è più bello di una nuova vita che sboccia. Congratulazioni a mamma Sara e a papà Diego e buona vita al piccolino, dalla redazione Capoluogo.