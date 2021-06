Food&Rosé Selection, un ‘futuro rosato’ per L’Aquila e L’Abruzzo

L’AQUILA – Si apre la tre giorni del concorso internazionale Food&Rosé Selection by CBM. Giudici da tutto il mondo alla scoperta dell’abbinamento perfetto tra rosé e prodotti del territorio.

“Un futuro Rosato” per L’Aquila e L’Abruzzo, il caloroso augurio arriva da Christian Bauer, giunto a L’Aquila dall’Austria per il concorso internazionale Food&Rosé Selection by CBM, che si svolgerà nel capoluogo abruzzese fino a domenica 6 giugno. Uno dei veterani della giuria del prestigioso concorso internazionale ha illustrato a IlCapoluogo.it i segreti del magico mondo del “rosato”, un vino dalle ampie sfaccettature per un variegato utilizzo, come dimostrato dai gustosi abbinamenti che domani i giudici assaggeranno per decretare il miglior vino rosé, appunto in abbinamento alla cucina del territorio, grazie ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero. Dall’internazionale al locale, l’evento è ormai entrato nel vivo con la serie di incontri in programma, mentre domani inizieranno le degustazioni. Domenica la “finalissima”.

Ben 120 i vini in gara al vaglio dei 45 giudici internazionali; tra i vini in gara, il Cerasuolo d’Abruzzo che potrà contare sul “tifo” locale, a partire da quello del vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, che ha fortemente voluto l’evento che apre una vetrina internazionale su L’Aquila e L’Abruzzo.

Nelle interviste a IlCapoluogo.it, il giudice Christian Bauer, l’ambasciatore italiano CMB, Carlo Dugo, il vicepresidente Emanuele Imprudente e la coordinatrice eventi CMB, Karin Meriot.

Food&Rosé Selection L’Aquila: IL PROGRAMMA

VENERDÌ 4 GIUGNO

(Consiglio Regionale – Via Michele Iacobucci, 4, 67100 L’Aquila AQ)

Apertura ufficiale della competizione.

15:00-20:00: incontri B2B tra aziende e buyers

Ore 17.30

Incontro “CERASUOLO, CHIARETTO, ROSATO: I ROSÉ ITALIANI DA UVE AUTOCTONE”. A cura di Davide Acerra, amministratore e responsabile della comunicazione del Consorzio per la Tutela dei Vini d’Abruzzo (lingua italiana, con traduzione simultanea in inglese).

Ore 18.30

Incontro “PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEL VINO ROSATO: PRINCIPALI EVOLUZIONI TECNICHE E CONSEGUENZE SUL PRODOTTO” A cura di Gilles Masson & Nathalie Poulzagues, rispettivamente direttore e project manager del Centro di ricerca e sperimentazione sul vino rosato in Provenza (lingua francese, con traduzione in inglese).

Ore 19.30

Presentazione dei 13 produttori medagliati di vini rosati abruzzesi

SABATO 5 GIUGNO

Apertura sessioni di degustazioni alla cieca, durante le quali i giudici dovranno classificare le etichette in base alla loro tipicità e alla loro capacità di sposarsi con otto specifiche categorie di piatti: aperitivo; pesce crudo; pesce cotto; salumi; carni cotte; cibi piccanti; formaggi; dessert.

Ore 8.45

Magione Papale Incontro “TENDENZE GLOBALI DEL VINO: L’OPPORTUNITÀ DEL ROSÉ”. A cura di Pierpaolo Penco, consulente di marketing enogastronomico di Affinamenti e Country Manager Italia di Wine Intelligence (lingua inglese).

DOMENICA 6 GIUGNO

Si entra nel vivo del concorso con una sorta di tête-à-tête, dove si deciderà quale vino rosato sarà il migliore per ogni categoria di cibo e dunque quale pink label conquisterà uno degli otto Trofei Food & Rosé Selection previsti dalla competizione.

Ore 8.45 – Magione Papale

Incontro “LE NUOVE FRONTIERE DEL PACKAGING E DEL MARKETING DEI VINI ROSATI”. A cura di Kateřina Slezáková e Gaia Gottardo, rispettivamente responsabile marketing di Vinolok e distributore Vinolok presso Amorim Cork Italia S.p.A. (lingua inglese).

Gli otto Trofei Food & Rosé Selection by CMB:

1. Miglior vino rosato da aperitivo;

2. Miglior vino rosato per il pesce crudo;

3. Miglior vino rosato per il pesce cotto;

4. Miglior vino rosato per salumi;

5. Miglior vino rosato per la carne cotta;

6. Miglior vino rosato per il cibo piccante;

7. Miglior vino rosato per il formaggio;

8. Miglior vino rosato per il dessert.

Tutti gli eventi previsti sono riservati e non aperti al pubblico a causa delle misure anticovid vigenti.