Vaccinazioni borghi Aquilano: 660 le dosi somministrate

Corrono le vaccinazioni nei piccoli comuni abruzzesi per tutti e senza limiti di età. 660 i vaccinati nei primi 10 comuni.

Questa mattina è stato tracciato un bilancio sulla campagna vaccinazioni nei comuni dell’hinterland aquilano ndurante la conferenza stampa organizzata a Palazzo Fibbioni.

Dei 660 vaccinati 620 hanno ricevuto il vaccino Johnson, mentre per gli altri erano richiami Pfizer.

Erano presenti: il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il Colonnello medico dei Carabinieri, Salvatore Falvo, coordinatore nella campagna di vaccinazione, il Comandante dei Carabinieri, Nazareno Santantonio, il manager della Asl 1, Roberto Testa, il direttore sanitario della Asl 1, Alfonso Mascitelli, il Maggiore del Nono Alpini, il tenente colonnello Luca Zappacosta, il Commissario della Comunità Montana, Paolo Federico, l’Assessore regionale con delega alle Aree Interne, Guido Liris.

L’iniziativa per procedere spediti nella campagna per le vaccinazioni nei piccoli comuni è stata proposta e discussa dal sindaco Pierluigi Biondi in occasione della visita a L’Aquila del generale Figliuolo.

Per quanto riguarda la provincia aquilana, la campagna è partita lunedì 24 maggio con i comuni che registrano da meno di 100 a 200 abitanti.

I primi comuni coinvolti sono stati Castel del Monte, Calascio, Santo Stefano, Castelvecchio Calvisio e Carapelle.

Borghi Covid free; come avviene la vaccinazione

Le vaccinazioni saranno eseguite dai team vaccinali militari messi a disposizione dalla Struttura commissariale del generale Figliuolo, che ha esteso il programma già predisposto per le isole minori anche ai paesi montani in cui vivono soprattutto anziani e dove la viabilità per raggiungere gli hub vaccinali è più difficoltosa.

I team si recheranno nei centri in una giornata prestabilita e sottoporranno a vaccinazione l’intera popolazione residente che avrà manifestato il proprio interesse alla somministrazione.

“Ringrazio il presidente della Regione Abruzzo. Possiamo dire con certezza di essere la prima regione che fa in larga scala un’operazione del genere”, è il commento del sindaco Biondi.

“Il primo comune è stato San Benedetto in Perillis. Il nostro intendimento è quello di andare avanti e finire tutti i comuni sotto i 700 abitanti. Vogliamo dimostrare che lo stato arriva ovunque e che le istituzioni sono attente alle esigenze anche dell’ultimo cittadino”.

Soddisfatto anche il presidente della regione. “Questi obiettivi si raggiungono solo attraverso una sinergia. Continueremo non solo nell’Aquilano, anche a Chieti dove la provincia è disseminata da piccoli comuni. Sarà un’estate ruggente per l’Abruzzo, come l’anno scorso, caratterizzata da una grande presenza di turismo“.

“Siamo la sesta regione in Italia rispetto alle dosi di vaccino ricevute. Non abbiamo scorte e contiamo su una massiccia fornitura avendo dimostrato che l’Abruzzo in grado di gestire la campagna. Contiamo di avere per ferragosto l’immunità di gregge. Intanto da lunedì saremo la quarta regione che passa alla zona bianca:il risultato meritato dopo il buon lavoro che stiamo svolgendo sul territorio e che coinvolge tutte le amministrazioni locali”.

“L’operazione è il frutto di un proficuo colloquio tra le istituzioni”. Ha detto Santantonio. E ha sottolineato: “I team mobili messi a disposizione dal generale Figliuolo hanno una peculiarità, cioè di essere team di sanità militare e hanno la capacità di poter operare in quelle direzioni e situazioni più difficili e complicate. Il team dei carabinieri non è intervenuto per sostituire, ma per dare supporto”.

“Il virus circola però ha determinato nella gente di non sottovalutare un incontro con questo nemico subdolo. A maggio abbiamo fatto 12 mila tamponi, negli ultimi giorni siamo scesi a 4500 e fortunatamente quasi tutti negatici. La gente si rivolge a noi perchè sa sa di trovare punti fermi e ottenere le risposte”, ha detto il colonnello Falvo.