Corecom Abruzzo, scatta la prorogatio: Giuseppe La Rana torna presidente

L’AQUILA – Parere positivo dell’Avvocatura regionale per la prorogatio a Giuseppe La Rana che torna alla presidenza del Corecom.

Il Corecom Abruzzo può tornare a riunirsi. A seguito del parere positivo dell’Avvocatura, i vertici regionali hanno disposto il regime di “prorogatio” per Giuseppe La Rana che, da ex presidente, torna in carica. La decisione si è resa necessaria a seguito del provvedimento del TAR Abruzzo che ha fatto decadere la nomina del nuovo presidente Ricardo Chiavaroli. In attesa di una nuova nomina, quindi, Giuseppe La Rana torna presidente Corecom in regime di prorogatio.

“Ho già preso contatti con la struttura – spiega a IlCapoluogo.it il presidente La Rana – e sicuramente nel giro dei prossimi giorni convocherò il Comitato per deliberare sulle questioni più urgenti“.

Nel frattempo i vertici regionali dovranno valutare come procedere per la nomina del nuovo presidente; 15 le candidature sul tavolo: quelle di Ottaviano Gentile, Michela Ridolfi, Goffredo De Carolis, Clemente D’Annunzio, Roberto Donatelli, Antonio Teti, Antonio De Panfilis, Antonella Luciani, Emiliano Di Genova, Dario Recubini, Gaetano Di Tommaso e Dalila Di Loreto, oltre agli stessi Giuseppe La Rana e Ricardo Chiavaroli. Quest’ultimo, però, in virtù della sentenza del TAR non potrà essere nominato, salvo diverso pronunciamento del Consiglio di Stato. Da verificare, quindi, se i vertici regionali vorranno procedere a nuova nomina o attendere il Consiglio di Stato. Intanto il Corecom può tornare a riunirsi, col la presidenza di Giuseppe La Rana e i due componenti che sono rimasti in carica, non essendo interessati dal ricorso al TAR, ovvero l’ex direttore del Capoluogo.it, Roberta Galeotti, e l’avvocato Gaetano Di Tommaso.