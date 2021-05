Cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, L’Aquila omaggia uomini e donne in divisa. Il riconoscimento consegnato nella mani del Capo della Polizia del Capo Lamberto Giannini.

Questa mattina il riconoscimento, consegnato all’interno dell’Auditorium Renzo Piano.

“I ragazzi che ho incontrato avranno sempre al fianco un alleato importante nella Polizia di Stato perché, insieme alla famiglia e alla scuola, le forze dell’ordine possono dare un contributo importante per i nostri giovani”. Così il capo della Polizia, Lamberto Giannini, all’Aquila per ricevere la cittadinanza onoraria dal Comune.

In mattinata Giannini ha incontrato i giovani della scuola elementare ‘Mariele Ventre’. Il capo della polizia ha parlato anche del cambio della guardia con fine del mandato di Gennaro Capoluongo. “Il nuovo questore sarà sicuramente all’altezza, L’Aquila è una realtà e una città importante che ha sempre espresso ottimi questori. A breve faremo sapere perché la nomina merita una riflessione, data l’importanza del capoluogo di regione”.

Sui recenti fatti di cronaca – che hanno interessato anche L’Aquila – e sulla fase di ripresa alle porte Giannini ha dichiarato: “È evidente che ci dovrà essere la massima vigilanza per contrastare le infiltrazioni di natura criminale per quello che riguarda i grandi finanziamenti per la ripartenza e la ripresa. È evidente anche che bisognerà continuare con i controlli sul territorio per evitare comportamenti e condotte che possano creare problemi”,

Polizia di Stato, la cittadinanza onoraria dal Comune dell’Aquila, l’intervento di Marsilio

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato stamane alla cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, deliberata dal Consiglio Comunale dell’Aquila. Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani del Capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini.

Nel suo intervento, Marsilio, dopo aver ricordato che il riconoscimento cade a pochi giorni dalla Giornata della Legalità in cui sono stati ricordati coloro che, per difendere lo Stato e i suoi valori, si sono spinti fino all’estremo sacrificio della vita, ha detto che “la Polizia, quale garante della legalità, è chiamata ad essere interprete attento del disagio e dello smarrimento che i nostri concittadini stanno vivendo in questo particolare periodo emergenziale, offrendo loro il consueto servizio in silenzio, con umanità, sempre pronti a proteggerli e sostenerli”.

Il presidente ha poi ricordato come le donne e gli uomini della Polizia di Stato non si siano distinti solo per l’encomiabile attività di soccorso pubblico svolto in occasione dei diversi tragici eventi che hanno attraversato la storia recente della regione, ma siano riusciti a garantire e tutelare il bene primario dell’ordine pubblico, inteso come civile e pacifica convivenza tra i cittadini.

“Sono lieto ed orgoglioso di partecipare a nome di tutta la collettività abruzzese”, ha concluso Marsilio, “alla consegna di questa meritatissima onorificenza che rende prestigio e lustro alla città dell’Aquila e all’intera Regione Abruzzo”.