Previsioni martedì 1 giugno. Ecco l’estate meteorologica

La giornata di martedì, primo giorno dell’estate meteorologica, inizierà con cielo sereno su tutto il territorio aquilano. Nelle ore centrali del giorno assisteremo alla formazione di qualche nube a sviluppo verticale a ridosso dei rilievi. Non ci saranno precipitazioni significative. Tale nuvolosità tenderà a diradarsi durante le ore serali.

Temperature minime e massime in leggero rialzo (MIN: +5/+10°C, MAX: +20/+23°C). Ventilazione debole in prevalenza da est, tranne sulle zone a confine con il Lazio dove spirerà da ovest.

Francesco De Angelis (MeteoAquilano)