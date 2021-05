Tribunali minori, il SIULP contro la soppressione

SIULP L’Aquila alla manifestazione contro la soppressione dei Tribunali minori: “Rischio isolamento per il territorio”.

“Il SIULP dell’Aquila al fianco delle Istituzione e delle Associazioni Forensi che si battono contro la soppressione dei tribunali Abruzzesi di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto. La chiusura di questi presidi della legalità, che andrebbe ad aggiungersi alla scellerata scelta di chiudere il Posto di Polizia Ferroviaria di Sulmona (secondo scalo d’Abruzzo per importanza), celebrerebbe la volontà dello Stato a isolare questa terra, arrendendosi alla burocrazia e alla criminalità”. È quanto afferma Annalisa Tracanna, Segretario Generale del SIULP Aquilano in occasione della manifestazione contro la chiusura degli Uffici Giudiziari nella provincia dell’Aquila.

“Chiudere i tribunali di Avezzano e di Sulmona significherebbe mortificare economicamente queste comunità e ingolfare ancora di più la macchina della giustizia. Saremo sempre al fianco di chi lotta per la legalità e la sicurezza dei cittadini. Oggi – conclude Annalisa Tracanna- il SIULP era con i colleghi che a Sulmona non si sono tirati indietro. Come sempre”.