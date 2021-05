Parco Sirente Velino, Formazione e Informazione: nuovo percorso per Centri Visita e Uffici

Formazione e Informazione, il nuovo percorso per gli Uffici Informazione e Centri Visita del Parco Sirente Velino.

Dopo 10 anni il Parco Naturale Regionale Sirente Velino intraprende un nuovo lavoro di formazione e omogeneizzazione dei servizi offerti dagli Uffici Informazione e Centri Visita.

Il primo incontro si è svolto presso la sede dell’Ente in Rocca di Mezzo – nella Sala divulgativa Floranet – con la presentazione del progetto formativo, degli obiettivi e delle finalità ed il cronoprogramma degli incontri.

Il corso è organizzato dal Parco con il tramite del proprio Centro di Educazione Ambientale.

A inquadrare il progetto, identificare gli obiettivi e effettuare un’analisi dei principali caratteri distintivi e delle problematiche che un ufficio info si trova ad affrontare è stato chiamato il dottor Raffaele Siciliano, vicesindaco di Ovindoli con formazione specifica in economia e gestione dei servizi turistici.

Dopo la trattazione degli aspetti organizzativi, delle prospettive di una corretta formazione e informazione da parte del CEA si è aperto un breve dibattito tra i partecipanti per la condivisione delle singole esperienze, con l’intento di mettere in risalto le problematiche afferenti alla gestione e al rapporto con gli utenti, diversificate per unità territoriali.

“L’importanza strategica dell’informazione” ha sottolineato il Commissario Regionale del Parco Igino Chiuchiarelli, “richiede un controllo continuo dei livelli di qualità degli uffici preposti: questo significa l’applicazione di standard di lavoro che siano finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti. In un territorio a forte vocazione ambientale e turistica, quale quello del Parco Sirente Velino, l’integrazione delle competenze di un sistema territoriale di servizi di informazione, con gli strumenti formidabili di comunicazione, quali i sistemi informativi avanzati e il web, rappresenta un potenziale enorme per nuove strategie di marketing.“

“Lo sviluppo di servizi informativi sempre più integrati e connessi” aggiunge il Presidente della Comunità del Parco Francesco D’Amore “aiuterà anche a scoprire i punti di debolezza e i vincoli da superare per realizzare un sistema di qualità dell’accoglienza turistica, diventando uno strumento indispensabile di incontro fra operatori e utenti”.

Imprenditori turistici e associazioni di categoria, ormai manifestano un concreto interesse verso l’opportunità rappresentata dall’avere una “rete di uffici” che svolge funzioni integrative a quelle aziendali di co-marketing, direct-marketing, ecc., quale può diventare la rete dei futuri servizi di informazione-accoglienza e promozione turistica del Parco.

Si valuterà a fine ciclo la “customer satisfaction” per verificare la validità di questa nuova impostazione che è nella direzione tracciata dall’attuale governo regionale.