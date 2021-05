Lucia Azzolina visita la scuola di San Demetrio intitolata a Cesira Fiori

L’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina sarà a San Demetrio Nè Vestini domani, venerdì 28 maggio.

Lucia Azzolina parteciperà alla cerimonia con cui verrà intitolata la scuola a Cesira Fiori, insegnante romana esiliata a San Demetrio durante il fascismo, dove è stata sindaco nel 1944, dopo l’Armistizio.

A fare gli onori di casa, il professore Antonio Lattanzi, dirigente scolastico dell’istituto comprensorio San Demetrio/Rocca di Mezzo.

La manifestazione doveva svolgersi l’anno scorso, a marzo, rinviata poi a causa dell’emergenza Covid.

Il programma ufficiale della visita dell’Azzolina, già trasmesso all’USR Abruzzo, alle Forze dell’Ordine e ai Sindaci del territorio sarà il seguente:

Ore 9:30 arrivo nel plesso scolastico di Ocre e visita della scuola dell’infanzia “Il volo del gabbiano” e della primaria “IV Novembre”;

Ore 10:30 trasferimento presso la sede centrale dell’Istituto a San Demetrio ne’ Vestini;

Ore 10:45 Cerimonia di intitolazione a Cesira Fiori nello spazio aperto antistante l’ingresso alla presenza del Sindaco dell’Aquila, dei Sindaci del territorio, autorità civili, religiose e militari, oltre ad una minima rappresentativa degli alunni dei vari plessi scolastici dell’Istituto;

Ore 11:30 visita dell’Istituto nelle sue ramificazioni e ordini di scuola (Nido, Sezione

Primavera, Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I° grado);

Ore 12:00 deposizione corona di fiori al monumento per le vittime del terremoto

all’interno degli spazi di pertinenza dell’Istituto.

Al primo appuntamento presso il Plesso Scolastico di Ocre saranno presenti il Sindaco di Ocre avv. Gianmatteo Riocci e i sindaci dei due plessi principali dell’Istituto, il dott. Antonio Di Bartolomeo per il Comune di San Demetrio ne’ Vestini e il dott. Mauro di Ciccio per il Comune di Rocca di Mezzo.

La dott.ssa Antonella Tozza, Direttore Generale dell’USR Abruzzo, sarà sicuramente presente alla cerimonia di intitolazione dell’Istituto presso la Sede Centrale, unitamente alla dott.ssa Paola Iachini, Responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Aquila.

Allo stesso appuntamento presenzieranno i Sindaci dei 12 Comuni afferenti al territorio dell’Istituto e, nello specifico, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio ne’ Vestini, Villa S.Angelo, Sant’Eusanio Forconese, Fossa, Ocre, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Ovindoli.

L’ex ministro Azzolina venne anche la scorsa estate in città, per visionare i lavori nel cantiere della scuola primaria Mariele Ventre e per partecipare al tavolo regionale della scuola.

L’Istituto Comprensivo San Demetrio-Rocca di Mezzo, attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto tutto il personale e le 12 Amministrazioni Comunali afferenti al territorio, ha deciso di intitolare lo stesso a Cesira Fiori.

Cesira Fiori, nata a Roma il 25 novembre 1890, conseguì il diploma di maestra elementare e iniziò la sua carriera a Velletri, aderì al movimento per l’istruzione nell’Agro romano e si dedicò molto al problema della emancipazione femminile.

Nel 1928 il governatore di Roma decretò il suo allontanamento dalla scuola per incompatibilità politica e nel 1933 venne arrestata, condannata a 5 anni di confino nell’isola di Ponza e nel 1939 trasferita a San Demetrio né Vestini.

Nel giugno 1944 venne nominata dal locale Comitato di liberazione nazionale sindaco di San Demetrio. Sebbene contestata dalle forze conservatrici, l’amministrazione da lei guidata restò in carica cinque mesi.

Nell’ottobre 1944 fece ritorno a Roma, dove riprese l’insegnamento nelle scuole e si dedicò all’organizzazione del sindacato degli insegnanti. Morì a Roma il 9 gennaio 1976.

All’attività politica e sindacale e all’insegnamento aveva affiancato un’intensa attività letteraria, pubblicando racconti e novelle su Il Contemporaneo, Il Ponte e su alcune riviste slovene e russe.

A partire dal 1960 scrisse una serie di libri autobiografici incentrati sulle esperienze vissute in carcere e al confino: Nel Paese degli scordati, Milano 1960; Una donna nelle carceri fasciste, Roma 1965. Postumi: Proibito vivere, ibid. s.d.; La confinata, Milano 1979; La figlia dello Spirito Santo, Poggibonsi 1982; I nostri animali, ibid. 1984.