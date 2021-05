Si perdono cercando funghi nei boschi, in due soccorsi dai Vigili del Fuoco

Intervento dei vigili del fuoco tra Abruzzo e Lazio per due persone che si erano perse cercando funghi nei boschi.

I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta sono intervenuti questa mattina per soccorrere due cercatori di funghi che avevano perso l’orientamento all’interno di un’area boscata nel territorio del Comune di Borbona a confine tra Lazio e Abruzzo in una località denominata “Le quattro strade”. I due, uno 70enne l’altro di 50 anni, hanno lanciato l’allarme fornendo poi le coordinate per l’individuazione dell’area dopo aver perso l’orientamento.

I vigili del fuoco prontamente intervenuti avvalendosi di sistemi e strumentazioni Gps nonchè di esperti Tas (Topografia applicata al soccorso) sono riusciti ad individuare e raggiungere i due escursionisti per poi ricondurli a valle in sicurezza dove sono statii successivamente caricati bordo dei mezzi di soccorso.