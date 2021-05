Tennis, 2 aquilane dell’Asd Scoppito conquista la finale regionale

Brillante vittoria quella ottenuta sabato 22 maggio dal C.T. My Tennis A.S.D. di Scoppito.

La compagine formata dalle due tenniste aquilane, la dottoressa Marcella Luzi e l’avvocato Carlotta Ludovici, militante quest’anno nel campionato regionale di tennis serie D1 femminile, ha travolto in semifinale la squadra di casa Tennislab SSD ARL di Montesilvano con lo score finale di 2/0.

Infatti, la Ludovici ha vinto contro la tennista Manias Murgo Giulia con il punteggio finale di 6/4-7/61, mentre la Luzi, che ha giocato contro la giocatrice Cornaz Corinne, ha portato a casa la partita con il punteggio di 7/6-6/1. Non è stato necessario giocare il doppio, considerata la vittoria in entrambi i singolari.

La squadra composta dalle due tenniste aquilane, dopo aver vinto il girone della prima fase (composto da ben 16 squadre in 4 gironi), a discapito di compagini che hanno schierato un ben più nutrito numero di atlete, con la vittoria alla distanza di sabato ha conquistato l’accesso alla finale nel tabellone principale regionale Abruzzo – Molise, guadagnando nel contempo la promozione in serie C.

Una bella soddisfazione per questo nuovo circolo, nel quale è emigrata la tennista aquilana Carlotta Ludovici, militante negli scorsi anni in serie A2 con il C.T. Pescara e vincitrice di numerosi campionati regionali under e non, nonchè campionessa italiana AIAT nel 2011 e nel 2012. In poco tempo il C.T. My Tennis è riuscito a creare un vivace interesse ed un coinvolgimento positivo di molti appassionati di questo sport, di tutte le età, e dei tanti bambini della Club School.

“E questo ciò che fa bene allo sport”.

La finale del campionato regionale di tennis si terrà sabato 29 maggio a partire dalle ore 15.00 e si giocherà presso il C.T. My Tennis di Scoppito, dove la squadra di casa affronterà il C.T. Pescara.