Tamponi Covid 19, referti al rallentatore

Tamponi Covid 19 e referti al rallentatore alla Asl 1 L’Aquila-Avezzano-Sulmona, per un problema informatico.

Le segnalazioni arrivano alla redazione tramite la rubrica Dillo al Capoluogo.

Diversi cittadini hanno scritto alla redazione segnalando di non aver ancora ricevuto il referto dei tamponi effettuati la scorsa settimana. Una situazione di stallo che crea non pochi problemi, anche di ordine pratico.

Il Capoluogo ha chiesto spiegazioni al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl 1 L’Aquila, Domenico Pompei, che ci ha riferito:

“I referti dei tamponi hanno subito qualche ritardo per alcuni problemi informatici tra il sistema del laboratorio e il sistema regionale”.

“Alcuni referti non sono rientrati per la via giusta. I tamponi ovviamente non sono andati persi e in parte li stanno restituendo a mano”.

“Il tampone c’è, anche il risultato. Il disservizio è iniziato il 21 maggio anche su Avezzano oltre che a L’Aquila, ma è stato già risolto in gran parte”.