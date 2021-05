Scomparsa Donato Circi, il grazie della famiglia per l’affetto ricevuto

Un addio che ha profondamente scosso il territorio aquilano, quello di Donato Circi, ex sindaco di Cagnano Amiterno. I familiari ringraziano tutti coloro che hanno espresso il proprio cordoglio per il lutto subito.

La famiglia Circi ringrazia tutti coloro che, numerosissimi, hanno espresso sentimenti di cordoglio per la scomparsa dell’amato Donato. L’amministrazione comunale di Cagnano Amiterno rappresentata dal Sindaco Iside Di Martino, l’amministrazione comunale di L’Aquila ed il primo cittadino Pierluigi Biondi, i rappresentanti della Regione Abruzzo Roberto Santangelo, Emanuele Imprudente, Guido Liris, il Senatore Luigi D’Eramo, nonché gli ex amministratori Alessandro Piccinini, Carlo Benedetti, Piero Di Stefano, Maurizio Capri, Francesco Pistoia ed i sindacalisti Umberto Trasatti ed Ermanno Giorgi e tutti gli amministratori e le autorità che in vario modo ci hanno inviato messaggi di solidarietà e vicinanza.

Ringraziamo inoltre tutte le tesate giornalistiche che nel comunicare la triste notizia hanno utilizzato parole di stima ed apprezzamento per la vita e l’operato del nostro congiunto. Infine, un sentimento di profonda gratitudine a tutti i cittadini, conoscenti, colleghi ed amici che hanno voluto omaggiare Donato con la presenza alle esequie.