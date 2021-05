Capolavoro, speciale concorsi… e non solo: l’appuntamento del 24 maggio per chi cerca lavoro

Torna, come ogni lunedì, Capolavoro, la rubrica del Capoluogo ideata per dare spazio a chi offre lavoro e a chi lo sta cercando.

La scorsa settimana abbiamo dato voce ad alcune attività commerciali locali in cerca di personale.

È la ristorazione il settore più frizzante in questo periodo per quanto riguarda le offerte di lavoro. Date un’occhiata alla proposta di Peterland, a piazza Duomo: si cercano un aiuto cuoco, con esperienza alla piastra e alla friggitrice, e un cameriere/una cameriera, con esperienza. Potete mandare il cv a gretasrl1@gmail.com

Anche Bistro’26 – sempre piazza Duomo – sta cercando un cameriere per il periodo estivo: se siete interessati potete contattare il numero 349.0830815

Ma non ci sono solo offerte di lavoro nel privato: questa settimana Capolavoro vi fa conoscere alcuni dei concorsi banditi sul territorio aquilano, abruzzese e non solo. Seguiteci!

Apriamo con il Centro Turistico del Gran Sasso: il CTGS cerca personale stagionale. Obiettivo: redigere un elenco di idonei per l’assunzione stagionale di operatori di impianti funiviari, addetti operatori macchine complesse e personale addetto all’informazione turistica (front-office). Tutte le informazioni, il bando e la domanda da presentare a questo link. C’è tempo fino al 31 maggio.

La Regione Abruzzo ha indetto un bando di concorso per la ricerca di personale categoria B a tempo pieno e indeterminato: 4 posti per il profilo collaboratore specializzato informatico e 3 per quello di collaboratore specializzato amministrativo. C’è tempo fino al 28 maggio. Per tutte le informazioni, vi basta cliccare su questo link

A Pescara il Comune cerca 10 istruttori direttivi di vigilanza: impiego a tempo pieno e indeterminato. Si può fare domanda fino al 10 giugno prossimo. Questo è il sito nel quale potete trovare maggiori informazioni.

Infine, sempre Pescara ma campo sanitario: l’Azienda Sanitaria Locale ha bandito un concorso per 100 infermieri. Il bando scade il 6 giugno. Tutte le informazioni qui

Continuate a seguire Capolavoro per essere sempre informati sulle occasioni di lavoro intorno a voi. In bocca al lupo!