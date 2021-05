I Maneskin trionfano all’Eurovision 2021

I Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni, con 524 voti.

I Maneskin hanno tenuto incollato il popolo italiano a tv, social e radio regalando un’emozione fortissima durante l’Eurovision Song Contest che si è svolto a Rotterdam.. La band romana, dopo il trionfo di Sanremo, si aggiudica quest’altro successo.

Una vittoria al cardiopalmo ottenuta grazie al televoto, che ha ribaltato la classifica delle giuria di qualità, che vedeva in testa la Svizzera seguita dalla Francia e solo al quinto posto il gruppo italiano.

I Maneskin riportano l’Eurovision in Italia dopo 31 anni: sono i terzi artisti italiani a vincere la competizione europea dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990.

Un po’ di abruzzo nei Maneskin

Victoria De Angelis, la biondissima del gruppo, ha origini abruzzesi per parte parterna. Il papà è nato a L’Aquila ed è vissuto a Mascioni di Campotosto.

“L’Abruzzo vince l’Eurovision Song Contest 2021 per la prima volta nella sua storia! Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, tiene il padre di Mascioni, splendida frazione di Campotosto (AQ), sulle rive dell’omonimo lago. Il cognome tradisce le origini montanare. La fonte è il gruppo “MASCIONI E I MASCIONARI NEL MONDO”, dove le ricostruzioni dell’albero genealogico si sprecano.Bene, ho atteso tre ore per dire ‘sta cosa. Complimenti alla commare, all’Italia, al gruppo, a tutti.” – scrive la pagina Facebook de L’Abruzzese Fuori sede che riceve una pioggia di like.

