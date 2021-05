Covid 19 in Abruzzo, 68 nuovi casi positivi

L’aggiornamento di domenica 23 maggio sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Oggi in Abruzzo si registrano 68 nuovi positivi di età compresa tra 2 e 94 anni. 23 nella provincia dell’aquila, 18 in quella di Chieti, 5 a Pescara, 19 a Teramo. A questi si aggiungono 3 casi provenienti da fuori regione.

Sono stati eseguiti 3013 tamponi molecolari e 1300 test antigenici

2 deceduti, nessun guarito, 5967 attualmente positivi (+66), 178 ricoverati in area medica (-1), 17 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 5776 in isolamento domiciliare (+71). (f.f.)