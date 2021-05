Torna la Transiberiana, dalla costa ai monti

Transiberiana – Il treno storico partirà il 27 giugno da Montesilvano per raggiungere Roccaraso.

Dal 27 giugno partirà da Montesilvano il treno storico “Mare-Monti” fino a Roccaraso. Il treno attraverserà le stazioni intermedie di Pescara, Chieti, Pratola Peligna e Sulmona per giungere a Campo di Giove, dove sarà possibile visitare il centro storico, Piazza Duval e Palazzo Nanni. Il viaggio proseguirà verso Roccaraso dalla cui stazione, percorrendo via Roma e Piazza Leone, è possibile raggiungere in pochi minuti il centro del paese allestito, per l’occasione, con stand enogastronomici. I passeggeri avranno, infine, la possibilità di partecipare ad ulteriori escursioni, tra cui la visita al vicino borgo di Pescocostanzo. Le ulteriori corse si svolgeranno domenica 25 luglio, giovedì 19 agosto e domenica 5 settembre.

La partenza dalla stazione di Montesilvano è prevista alle 8.57, l’arrivo a Roccaraso alle 13.05 e il ritorno alle ore 20.10: “Questa iniziativa ha un valore turistico importante per tutta la regione – afferma il sindaco De Martinis – Oltre a concretizzare lo slogan della Regione, “il mare e la montagna a due passi”, unisce i territori con l’ambizione di far conoscere ai turisti e ai cittadini di Montesilvano le bellezze delle aree interne. Al momento sono previste 4 corse, ma ne abbiamo opzionate altre due. L’obiettivo è dare continuità al progetto anche in inverno per raggiungere le piste da sci. Prima della partenza del 27 giugno è previsto un annullo filatelico, allestito da Acaf, su una cartolina, disegnata da Marco D’Agostino, raffigurante una vecchia locomotiva”.

Un viaggio che unisce la costa abruzzese e gli spettacolari paesaggi del massiccio della Majella, attraverso un suggestivo percorso ferroviario, la cosiddetta Transiberiana d’Italia, che si arrampica tra monti, altipiani e vallate alla scoperta di piccoli borghi che custodiscono la storia e le tradizioni dell’Abruzzo più autentico.