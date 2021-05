Ricerca sul cancro, parte la Run4Hope

“Un evento in cui sport e ricerca hanno un legame solido come quello che deve esserci tra i corridori di una staffetta. Mai soli, sincronia e intesa, fiducia reciproca. Aiutiamo l’Airc e complimenti a tutti gli organizzatori” – così il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi presente alla manifestazione.

Il progetto

In campo runner, singoli o in gruppi sportivi, associazioni, gruppi spontanei, aziendali o costituiti nell’ambito di club e negozi di materiale sportivo, chiamati a correre e a donare per sostenere Airc per la lotta ai tumori infantili. La partenza è per sabato 22 maggio, in contemporanea in tutte le regioni. All’Aquila si parte dal parco del Castello alle 10. Saranno i runner dell’Atletica Abruzzo L’Aquila a inaugurare la kermesse. La società, nata nel 2000, conta oltre 100 tesserati ed è da sempre impegnata in progetti di coesione sociale, valorizzazione del territorio, salute e benessere psico-fisico della persona.