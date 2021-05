Abruzzo Pride, L’Aquila protagonista

Tanto entusiamo e partecipazione per l’Abruzzo Pride che vedrà L’Aquila protagonista il prossimo 26 giugno. Una settimana di eventi che termineranno con la manifestazione nel capoluogo di regione.

“Come realtà abruzzese, riteniamo importante portare l’Abruzzo Pride nel nostro Capoluogo regionale, L’Aquila. Questa città ha rivestito e riveste da sempre un ruolo fondamentale” – così al capoluogo Manuela Di Nardo portavoce di una delle associazioni del coordinamento Abruzzo Pride.

“Durante la Seconda Guerra Mondiale, L’Aquila si è resa protagonista attraverso la sua storica Resistenza partigiana. È il luogo in cui è sepolto uno dei pionieri del primo movimento omosessuale, Karl Heinrich Ulrichs. Ha subìto il devastante terremoto del 2009, ma fiera e orgogliosa ha subito iniziato a rimettersi in piedi”.

Tutti i portavoce delle associazioni del territorio sono stati presenti questa mattina a L’Aquila: Chieti con Arcigay Chieti, Avezzano con Marsica.LGBT e Presenza Femminista, L’Aquila con Arcigay Massimo Consoli L’Aquila e Pescara con MAZÌ Arcigay Pescara, Jonathan Pescara, LaFormicaViola, Arcigay Teramo.

Oggi a Palazzo Fibbioni si è tenuta la conferenza stampa del Pride Week: una settimana dal 20 al 26 giugno ricca di eventi, appuntamenti, presentazioni di libri e mostre e un flash mob finale.

“Come Coordinamento composto da Associazioni presenti su tutto il territorio regionale, vogliamo creare anche quest’anno degli spazi dove le persone potranno liberamente autodeterminarsi nonché partecipare a iniziative socio-culturali a L’Aquila e in Abruzzo dedicate alla comunità LGBTI+ e alla lotte contro le discriminazioni. Riproporremo una Pride Week ed essa toccherà anche Pescara, Chieti e Teramo. Le attività culmineranno sabato 26 Giugno a L’Aquila”.

“Sogniamo una società aperta, accogliente, in cui ogni persona possa essere semplicemente sé stessa, tutelata nell’espressione del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere, in cui possa vivere liberamente la propria vita affettiva. Vogliamo una Nazione in cui ci siano Leggi a tutela dei Diritti Civili. Le nostre istanze non appartengono solo al mondo LGBT+, ma a tutte e a tutti”.