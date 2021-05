Nonna Antonina festeggia 100 anni, tanti auguri!

Antonina Sebastiani festeggia oggi 100 anni, tanti auguri.

Tanti auguri per i 100 anni di Antonina Sebastiani: “Tutti i giorni, fino a qualche mese fa, passava gran parte delle sue giornate leggendo notizie sui giornali. Nella sua vita ha vissuto momenti di grande dolore come la morte di suo padre, assassinato dai tedeschi nella sua stessa casa perché colpevole di aiutare i partigiani, lei aveva 22 anni ed aspettava la seconda figlia. Ha vissuto con amore 62 anni di matrimonio con il marito Alfonso Masciovecchio. Ai quatto figli, Giuseppe, Vittoria, Rosella e Mauro, hanno insegnato con l’esempio il senso del dovere, il valore del lavoro, dell’altruismo e della solidarietà. Oggi che inevitabilmente si trova a vivere in una condizione di fragilità, ha comunque la gioia di avere sempre vicino i figli, le nuore, i numerosi nipoti, pronipoti e trisnipoti che forti del suo insegnamento non la fanno mai sentire sola. Nonostante il peso degli anni lei è sempre la “capostipite” della famiglia ed è un punto di riferimento per tutti. A nonna Antonina gli auguri più cari dalla sua grande famiglia, parenti e amici”.

Tanti auguri anche dalla redazione de IlCapoluogo.it.

