Lanterna Magica, l’Istituto cinematografico dell’Aquila compie 40 anni

L’AQUILA – L’istituto cinematografico Lanterna Magica compie 40 anni. La storia e i nuovi progetti.

Questo 2021 è, per l’Istituto Cinematografico Lanterna Magica, l’anno del quarantennale. Lo scopo principale dell’Istituzione è quello di tutelare, conservare e valorizzare il Centro Archivio, un vero e proprio patrimonio accumulato nel corso degli anni: le pellicole raccolte nella Cineteca “Maria Pia Casilio”, i numerosi libri e documenti della Biblioteca “Giovanni Tantillo”, i bozzetti originali delle importanti costumiste della cinematografica italiana, foto di scena, riviste, appunti dei grandi artisti e tecnici del mondo del cinema, materiale audiovisivo di altissimo valore, foto autografate dai grandi del cinema italiano e di Hollywood.

Nel 2018, infatti, la Sovrintendenza Archivistica con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dichiara il Centro Archivio Cinematografico di interesse culturale particolarmente rilevante ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, apponendo il vincolo di tutela. Il Centro Archivio de La Lanterna Magica si è arricchito ed impreziosito nel corso degli anni anche grazie a donazioni di collezioni private, così nel 2014 è stato possibile inaugurare il MuMAC, Museo dei Mestieri e delle Arti del Cinema, oggi situato presso la galleria di Complesso Ursini in via Enrico De Nicola, dove festeggerà il suo quarantennale con eventi ed appuntamenti aperti al pubblico.

In questi mesi l’Istituto sta predisponendo il nuovo allestimento del MuMAC, che apre anche all’esposizione di opere private; infatti, accanto al proprio materiale conservato nel Centro Archivio, sarà possibile ammirare la collezione privata della famiglia Reato.

Nelle scorse settimane l’Istituto Cinematografico ha rinnovato l’assetto istituzionale con la nomina del Presidente Corrado Camilli, manager di successo, che ha avuto esperienze a Cinecittà e a Roma come Direttore Generale di RAI ed attualmente presidente, amministratore delegato e consigliere in numerose aziende tra cui Italian Entertainment Group, il Luneur Park di Roma, il Roma Creative Hub. Il nuovo Presidente Onorario è la Prof.ssa Paola Cipriani, associata presso l’Università degli studi dell’Aquila, reumatologa, che ha dato un grande contributo alla ricerca nel campo delle malattie autoimmuni ricevendo premi e riconoscimenti e vantando numerosissime pubblicazioni e partecipazioni a convegni. La Prof.ssa Mercedes Calvisi, Consigliere Delegato, si riconferma da oltre 15 anni una preziosa presenza ormai storica all’interno dell’Istituto.

L’Ente si rinnova e brilla di una nuova luce nei suoi 40 anni ponendosi ancora una volta come una delle più importanti istituzioni culturali per il territorio.

Istituto cinematografico Lanterna Magica, i prossimi appuntamenti.

A giorni la presentazione del videoclip L’Aquila: un territorio di emozioni, una produzione dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica che intende valorizzare la Città dell’Aquila ed il suo comprensorio attraverso i valori storici, artistici, architettonici, naturalistici e culturali, elementi di identità cittadina e regionale. La straordinaria partecipazione come protagonista dell’attrice Yuliya Mayarchuk dà risonanza internazionale alla produzione. Volto noto per aver partecipato a diverse fiction Rai e Mediaset, tra cui La Squadra, Distretto di Polizia, Carabinieri, Don Matteo, Maresciallo Rocca. Intraprende la carriera teatrale, ma continua a lavorare sul set passando da ruoli comici, come nel film La vita è una cosa meravigliosa di Carlo Vanzina, alla commedia nera di Abel Ferrara, Go go tales, al fianco di Willem Dafoe. Il regista che firma il videoclip è Fabio Massa il cui ultimo lavoro Mai per sempre, uscito il 24 settembre 2020, ha riscosso un notevole apprezzamento nei principali festival di cinema internazionali, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Ideato da Pierluigi Rossi e Manuela D’Innocenzo, il videoclip è sceneggiato dai noti professionisti locali Fabrizio Pompei e Iaia Centofanti, musicato dall’associazione Trio99 ed ha visto la partecipazione di numerosi professionisti aquilani.

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e la Regione Abruzzo hanno siglato il 16 aprile scorso la Convenzione che sancisce il rapporto di collaborazione con la Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi” per il perseguimento di finalità comuni. L’unione del prezioso patrimonio librario custodito dalla Biblioteca “Salvatore Tommasi” con quello ricco ed ampio nei generi Archivio dell’Istituto Cinematografico permette la nascita di un’entità unica in Italia per le caratteristiche del materiale conservato che ha sede a Bazzano.

Nell’ambito della collaborazione si inserisce anche il progetto Read and Grow!, letture ad alta voce rivolte a bimbi e bimbe da 0 a 6 anni. Tra incontri di formazione, letture e proiezioni si inaugurerà nei prossimi mesi, presso i locali della Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi”, la sezione bambini della Biblioteca “Giovanni Tantillo” dell’Istituto Cinematografico.

Le celebrazioni del quarantennale dell’Istituto Cinematografico vedranno la proposta di iniziative culturali per ripercorrere il lavoro svolto nel campo della ricerca, tutela, conservazione, restauro, archiviazione, digitalizzazione, promozione e valorizzazione del proprio patrimonio accumulato nel corso della sua esperienza culturale sul territorio che ha avuto riverberi in campo internazionale sin dagli esordi.

Un’iniziativa che rientrerà nei festeggiamenti del quarantennale è il Centenario della prima apparizione cinematografica di Laurel & Hardy nell’ambito del progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio”: salviamo le versioni italiane dei film di Laurel & Hardy! che la Cineteca “Maria Pia Casilio” dell’Istituto Cinematografico porta avanti dal 2019. Il progetto ha l’obiettivo di trascrivere in HD le versioni italiane in pellicola dei loro classici realizzati per il produttore Hal Roach. Si tratta di copie uniche al mondo in quanto gli altri doppiaggi che esistono sono su versioni colorizzate il cui audio non è adattabile alle versioni italiane. Con la ricorrenza del Centenario della prima apparizione cinematografica di Laurel & Hardy, la Cineteca “Maria Pia Casilio” intende proporre il restauro di altri capolavori della loro cinematografia in versione italiana, ma anche presso il MuMAC una mostra di materiale cartaceo rarissimo proveniente da appassionati di tutta Europa e la presentazione di un volume dedicato al duo comico Stanlio e Ollio.