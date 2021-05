Previsioni giovedì 20 maggio. Temporali pomeridiani a ovest. Temperature sotto le medie

La giornata di giovedì si aprirà con cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Nelle ore centrali del giorno si formeranno nubi a sviluppo verticale sulle zone più occidentale del territorio. Tale nuvolosità darà luogo a qualche rovescio o temporale sparso, localizzato principalmente sulle zone a confine con il Lazio. Qualche fiocco di neve cadrà in concomitanza dei rovesci più intensi sulle cime più alte, oltre i 2000 metri di quota. Nubi in diradamento e fenomeni in attenuazione durante la serata e nella successiva nottata.

Temperature minime e massime in lieve flessione (MIN: +2/+6°C, MAX: +14/+18°C), ventilazione moderata da nord.

Francesco De Angelis (Meteo Aquilano)