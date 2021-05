PESCARA – Verso l’estate 2021: è già tutto pronto sul lungomare della città adriatica. Sdraio, lettini e ombrelloni sono stati montati davanti il mare pescarese che quest’anno per la prima volta nella storia si è aggiudicato la bandiera blu.

A differenza della vicina Francavilla al Mare dove si sta lavorando a ritmo spedito, sulle spiagge di Pescara mancano solo i bagnanti che arriveranno con la riapertura ufficiale delle spiagge fissata per il 1 giugno.

La stagione balneare 2021, la seconda dallo scoppio della pandemia, dovrebbe ricalcare l’esperienza vissuta l’anno scorso. A quanto pare, salvo imprevisti, non ci sarebbero all’orizzonte normative diverse da osservare per i titolari degli stabilimenti balneari.

Stesso protocollo del 2020 con la differenza che “quest’anno la gente ha voglia di uscire, lo dimostra questa domenica di pioggia in cui si esce e si vive sia la città che il lungomare”- spiega il titolare di uno stabilimento al Capoluogo.

“La gente dopo un anno difficile ha bisogno di un pò di normalità. Probabilmente avremo turisti di vicinato e non quelli provenienti dall’estero. Adesso è questa la prima percezione. Stiamo vendendo già un buon numero di abbonamenti stagionali cercando di restare fedeli ai vecchi prezzi di listino, ma dando il massimo a livello di sicurezza a partire dal distanziamento tra gli ombrelloni che necessariamente ne riduce il numero. Bisogna stringere nuovamente i denti e lavorare per le possibilità concesse perno chiuderci nuovamente”.

Il cuore di Pescara però è anche ristorazione.

Alcuni locali storici sono ancora chiusi perché non hanno spazio per allestire posti all’aperto e quindi si affidano al solo servizio d’asporto. Un capitolo dolente vista la pioggia di questo periodo che non sarebbe stata un problema con la ristorazione all’interno.

Oltre alle famiglie si scorgono tavolate di cerimonie, battesimi e cresime in particolare, che danno un poco d’ossigeno all’economia.

Intanto nelle strade principali del centro di Pescara lo shopping è protagonista, così come la colazione o l’aperitivo al bar. A piedi, in bici o in monopattino in tanti hanno ignorato il cattivo tempo.

Sui cieli di Pescara dal 15 maggio sfrecciano i voli per Sicilia e Sardegna.Sono ripartiti i collegamenti verso Catania, Palermo, Olbia e Cagliari con una compagnia low cost che propone un ricco ventaglio di rotte per questa stagione.