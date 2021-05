Potature, pulling test e tree climbing per salvare gli alberi

L’AQUILA – Interventi di potatura al Circolo Tennis, per la prima volta utilizzati metodi innovativi: effettuati pulling test e cablatura. Interventi in tree climbing.

L’amministrazione comunale dell’Aquila guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, con il Settore Ambiente guidato dall’assessore Fabrizio taranta, al lavoro per la potatura di grandi alberi nei pressi del Circolo Tennis, con un intervento altamente innovativo utilizzato per la prima volta, sia in ambito della valutazione della resistenza degli alberi, sia per quanto riguarda gli interventi sugli stessi. Su segnalazione del Circolo Tennis, preoccupato per la caduta di un ramo, il Comune è intervenuto per la potatura di 6 grandi alberi, il più grande alto 46 metri.

“Per la prima volta – spiega il RUP del procedimento, Roberto Salve a IlCapoluogo.it – è stato utilizzato il pulling test, il metodo più innovativo in fase di valutazione di stabilità: consiste nel mettere in trazione gli alberi simulando un vento di 120/130 km/h. Contemporaneamente alla base dell’albero vengono installati degli inclinometri che registrano la reazione dell’albero a questa forza. Così l’albero viene inserito all’interno di determinate categorie, dalla A alla D, a seconda della risposta. Nel caso specifico, di sei alberi uno ha presentato criticità di categoria D ad elevato rischio, quindi abbiamo dovuto abbatterlo, gli altri sono stati potati, contenendo la chioma, togliendo il secco in modo che in caso di vento la resistenza è minore.”

Dopo la perizia effettuata alcuni mesi fa, quindi, in questi giorni non sono passati inosservati gli interventi effettuati in tree climbing, senza l’ausilio di piattaforme, che fino ad oggi hanno riguardato le potature. A seguire, però, un altro intervento altamente innovativo interesserà un altro albero, con la cablatura: “Si tratta di un intervento che consiste nel posizionare corde particolari provenienti dalla Germania, specializzata nel settore, sui rami più grandi e pesanti, legati tra loro in modo da sostenersi a vicenda. Un lavoro di questo tipo a L’Aquila non era mai stato eseguito, né per quanto riguarda la perizia, né per l’intervento di cablatura”.

A eseguire gli interventi, la ditta Abruzzo Tree Expert di Pescara. Costo complessivo dell’intervento, 4mila e 900 euro; cifra simile per le valutazioni tecniche.