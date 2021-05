Osteopatia, Giulia Mosca per valutazioni e trattamenti: il corpo è in grado di autoguarirsi

Osteopatia, la prevenzione sanitaria passa dalle mani. Diagnosi disfunzionali e trattamenti per un corpo in equilibrio grazie alla medicina manuale, senza farmaci né chirurgia. “Il corpo è in grado, da solo, di autoguarirsi”: a L’Aquila l’esperta osteopata Giulia Mosca.

Cos’è l’Osteopatia? L‘Osteopatia è un sistema di assistenza alla salute, basato su un’anamnesi clinica e su test manuali. Da questi, infatti, c’è la diagnosi disfunzionale e il relativo trattamento. Si tratta di una terapia manuale, complementare alla medicina classica, che comprende l’interazione di mente, anima e corpo.

L’osteopata Giulia Mosca, laureata in Fisioterapia all’Università dell’Aquila e specializzata in Osteopatia dopo sei anni di studi e pratica al Cerdo, è disponibile per una valutazione osteopatica e successivo trattamento.

“Esercito tra Roma e L’Aquila, la città che mi ha rapito il cuore fin dagli anni universitari. Proprio nel capoluogo d’Abruzzo infatti spero di aprire una mia attività, uno studio di Fisioterapia e Osteopatia, due discipline sinergiche che possono collaborare insieme e portare ottimi risultati”.

Osteopatia, come funziona e la specializzazione di Giulia Mosca

“L’Osteopatia – ci spiega Giulia Mosca, ascoltata dalla redazione – è in grado di portare equilibrio fisico e di riattivare i processi di auto guarigione del corpo, attraverso svariate tecniche manuali”.

“In particolare – continua Giulia Mosca – mi occupo di disfunzioni muscolo-scheletriche e posturali. Con il tempo, ho approfondito terapia riguardanti il pavimento pelvico, la cui disfunzione può provocare disturbi all’apparato uro-genitale e posturali, anche nel periodo di gravidanza e post gravidanza”.

Per contattare Giulia Mosca e richiederne un appuntamento si può chiamare il numero 345 1576832, oppure si può scrivere alla mail: Mosca.Giulia90@gmail.com

Questa la sua pagina Instagram personale

Pubbliredazionale