Oggi Gian Mauro Frabotta avrebbe compiuto 32 anni

Gian Mauro Frabotta oggi avrebbe compiuto 32 anni.

Purtroppo la vita di Gian Mauro Frabotta è stata spezzata dalla valanga che sul Monte Velino lo ha travolto lo scorso 24 gennaio insieme ad altri 3 escursionisti Tonino Durante, Valeria Mella e Gianmarco Degni.

Oggi i suoi amici lo stanno ricordando con tanti messaggi, foto e video sui social. Pieno di vita, solare, Gian Mauro Frabotta era un’ingegnere e lavorava all’Eni di Milano. A gennaio era ad Avezzano e svolgeva la sua attività in smartworking.

In un post su Facebook tempo fa Gian Mauro aveva scritto una dedica per la sua famiglia che è stata poi incisa in un murales che si trova adesso al cimitero, dove riposa.

“La gratitudine è un sentimento che mi appartiene, allora volevo ringraziare chi mi sponsorizza da trent’anni. Un giorno te lo porterò sul tetto del mondo il tuo prosciutto Pà”.

Tanti auguri Gian Mauro: a te che sei nel sole, nel vento e sulla vetta più alta.

Il video degli amici pubblicato su YouTube