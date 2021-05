Vaccini Covid 19, più dosi alle regioni più veloci

La Struttura commissariale prevede un meccanismo di “compensazione” con l’anticipo di uteriori dosi di vaccini alle regioni che rispettano gli obiettivi del Piano vaccinale.

Per le Regioni che rispettano i target previsti dal Piano, e che necessitano di ulteriori dosi di vaccini oltre a quelle già consegnate in virtù di un alto numero di somministrazioni, è previsto un meccanismo di ‘compensazione’ con l’anticipo di ulteriori dosi. È quanto prevede la struttura commissariale per l’Emergenza Covid. Per la ripartizione viene comunqie rispettata la quota parte spettante a ciascun territorio. Le dosi vengono comunque poi recuperate in seguito dalle altre regioni. A chiedere più dosi, in particolare quelle di Astrazeneca che sono meno utilizzate in alcuni territori, sono Veneto, Lombardia e Piemonte.