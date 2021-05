Gran Sasso Acqua sponsor di tappa del Giro d’Italia

Gran Sasso Acqua Spa è lo sponsor di tappa del Giro d’Italia che arriverà a Rocca di Cambio/Campo Felice domenica 16 maggio e toccherà L’Aquila lunedì 17 per poi ripartire alla volta di Foligno.

L’autobotte dell’azienda stazionerà per la giornata di domenica e quella di lunedì rispettivamente a Campo Felice e in piazza Duomo all’Aquila e per l’occasione saranno distribuite 2mila borracce pieghevoli nei villaggi rosa con il logo aziendale, GSA spa, e quello ufficiale del Giro d’Italia.

“L’autobotte è stata completamente innovata” spiega il presidente, l’avvocato Alessandro Piccinini “ci saranno dei nuovi pannelli a copertura del mezzo con le 99 Cannelle simbolo della nostra città ed un passaggio poetico di Marguerite Yourcenar, il cui legame con l’ambiente e l’acqua che sgorga direttamente dalle sorgenti è un forte richiamo alla terra, alla naturalità e alla freschezza delle nostre acque”.

“Lo stile assolutamente innovativo ma anche molto pratico delle borracce pieghevoli – aggiunge il presidente – sicuramente sarà apprezzato da famiglie e sportivi e va nell’ottica della nuova identità aziendale con cui presto, con il nuovo sito aggiornato, coinvolgeremo la comunità con servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini”.

“Sono molto orgoglioso del lavoro svolto per cui ringrazio il direttore tecnico Armando Balducci ed il coordinatore tecnico Mario Di Gregorio oltre all’ufficio commerciale (Roberto Roberto Paolino) e tutti i dipendenti per il risultato ottenuto”.