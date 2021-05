Gelateria Duomo L’Aquila e Avezzano, oltre 600 vaschette a domicilio per le inaugurazioni

Gelateria Duomo, successo per la doppia inaugurazione ad Avezzano e L’Aquila: oltre 600 le vaschette consegnate a domicilio (servizio gratuito) per le nuove aperture.

“Abbiamo concluso la nostra inaugurazione a DUOMicilio! Siete stati tantissimi: abbiamo consegnato tra Avezzano e L’Aquila più di 600 vaschette e oggi abbiamo preso l’ordine per la nostra ultima torta vinta con l’estrazione dei biglietti vincenti”, comunica in una nota la Gelateria Duomo, punto di riferimento per i golosi nel capoluogo e ad Avezzano, nella nuova sede su via Corradini.

“È stata una sfida che abbiamo ingaggiato per esservi vicini, anche in questo momento difficile, da cui forse stiamo finalmente uscendo. Lo abbiamo fatto con cuore, onestà, coraggio e determinazione, che sono da sempre i punti cardinali che guidano la nostra attività. Ci avete sommerso di messaggi pieni di affetto, che mai come in questo momento fanno bene al cuore… ma siamo noi a dover ringraziare voi, perché la vostra soddisfazione è la nostra forza!”.

“Vi aspettiamo nelle nostre gelaterie, per scoprire di persona i nostri angoli di Paradiso e gustare il nostro gelato artigianale. Grazie di cuore, la famiglia Dioletta”.