Gian Domenico Caiazza: la valanga di prove contro Ottaviano Del Turco andate in fumo

“L’accusa originaria a carico di Ottaviano Del Turco e della sua Giunta, che ne causò l’arresto e la rovinosa conclusione della sua carriera di uomo pubblico, era basata interamente sulle parole del noto imprenditore delle cliniche Vincenzo Maria Angelini“.

“Angelini affermava di aver dovuto consegnare a Del Turco ingenti somme di denaro come prezzo di una continuata attività concussiva sua e dei componenti della Giunta, (quasi 6 milioni e mezzo di euro in due anni stando alle testimonianze di Angelini)”.

L’avvocato Gian Domenico Caiazza segue dal 2008 le vicende giudiziarie che hanno travolto l’ex governatore della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco.

Un calvario lungo 13 anni, una vicenda giudiziaria complessa, un enorme castello di accuse nei confronti di Del Turco che negli anni si è sgretolato quasi completamente su se stesso e che oggi il Capoluogo cerca di ricomporre per fare chiarezza, insieme al suo legale.

Va ricordato che il grande ( e forse unico) accusatore di Del Turco fu proprio Vincenzo Maria Angelini, ex patron della sanità privata, condannato in Cassazione a una pena definitiva di 8 anni per truffa ai danni della Regione Abruzzo.

Oggi Ottaviano Del Turco è un uomo provato dalle difficoltà di questi anni; malato e bisognoso di cure, ha subito anche la revoca del vitalizio.

Una revoca del vitalizio che adesso potrebbe essere sospesa dopo l’accoglimento del ricorso all’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni.

Tornando alla vicenda giudiziaria che ha travolto Del Turco, è importante capire e ricordare cosa portò all’arresto dell’ex governatore e all’azzeramento della giunta.

“Secondo l’accusa – ricorda l’avvocato – la Giunta Del Turco avrebbe consentito e legittimato le ingenti truffe in danno della Sanità regionale, asservendo a tale scopo leggi e delibere regionali, così commettendo anche numerosi reati di falso, abuso in atti di ufficio ed associazione per delinquere”.

Va ricordato inoltre che, a seguito dell’arresto, l’ex governatore trascorse 28 giorni in isolamento nel carcere dei Sulmona.

Cosa portò alla decisione dell’arresto dell’ex governatore della Regione Abruzzo?

“La Giunta Del Turco con la sua rigorosa e del tutto inedita politica di rigore verso le cliniche private aveva contestato prestazioni sanitarie indebitamente corrisposte alle cliniche abruzzesi per quasi cento milioni di euro, aveva sottovalutato la forza degli interessi che si erano andati a colpire con tanta durezza“.

Si era parlato di somme di denaro milionarie, questo almeno è quanto affermava Angelini. “Come tutti sanno, ma molti fingono di non sapere, all’esito dei vari gradi di giudizio, compreso un annullamento della Corte di Cassazione, mentre la condanna di primo grado, interamente adesiva alla ipotesi accusatoria, è stata praticamente rasa al suolo”.

“Gli imputati sono stati assolti da tutte le imputazioni di falso, abuso ed associazione per delinquere; e Del Turco anche da 19 delle 23 pretese dazioni di denaro ad Angelini ( divenute perciò di 850mila euro, in luogo di 6.500.000)”.

“Ciò che più conta è che da tali assoluzioni è risultata travolto il cuore dell’accusa. Si è definitivamente accertato in quel giudizio non solo che Ottaviano Del Turco e la sua Giunta non sviarono mai, in nessun modo, la politica sanitaria regionale, ma che, al contrario, fu proprio quella Giunta a scoprire e perseguire le truffe di Angelini, operando già solo nei suoi confronti recuperi per oltre 68 milioni di euro di denaro pubblico da questi indebitamente percepiti”.

Cosa resta oggi di quell’enorme castello di accuse?

“Le imputazioni residue a carico di Ottaviano risultano legate ad un preteso riscontro fotografico (che non riprende alcuna dazione di denaro, ma solo Angelini che si avvia sul viale di casa Del Turco dopo aver fotografato in macchina delle somme di denaro inserite in una busta), ritenuto sufficiente a rendere in qualche modo riscontrate le accuse di Angelini almeno per le dazioni riferibili a quella frazione del racconto accusatorio“.

“Dazioni la cui causale viene dalla stessa sentenza definitiva indicata in un generico ‘approfittamento’ di Ottaviano verso Angelini, del tutto sconnesso da ogni indebito vantaggio per quest’ultimo. Insomma, già che c’era il Presidente Del Turco chiese, e misteriosamente ottenne da Angelini (cui aveva revocato 68 milioni di euro di prestazioni sanitarie indebitamente pagate dal servizio sanitario) 850mila euro. Una autentica follia”.

Per l’avvocato Caiazza a questo punto non ci sono dubbi: “Da sempre la difesa ha sostenuto la manipolazione di quelle fotografie, ed oggi, sulla base di una nuova prova scientifica di parte, pende ricorso per revisione della sentenza di residua condanna“.

Oggi, di quelle dazioni di denaro, ne restano in piedi solo 4, “In modo del tutto incongruo ed illogico, per un totale complessivo di 850mila euro. La cui ragione ed il cui senso nemmeno la sentenza definitiva sa spiegare, né ritiene di doverlo fare“.

“Peraltro, tutto ruota attorno a fotografie prodotte da Angelini, che non solo non documentano nulla (Del Turco non ha mai negato di aver ricevuto in casa l’imprenditore, come tanti altri, tre o quattro volte), ma che sono manifestamente manipolate nella loro datazione. Pende proprio su questa questione ricorso per revisione sul qual si pronuncerà nelle prossime settimane la Corte di Cassazione”.