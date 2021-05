Vaccini Covid over 50, scatta l’ora X anche in Abruzzo

Partono le prenotazioni dei vaccini anti Covid 19 per gli over 50. Ecco come prenotarsi.

A partire dalle 12 di oggi, lunedì 10 maggio, anche gli over 50 potranno iniziare a prenotarsi per i vaccini anti Covid 19. Lo aveva annunciato qualche giorno fa la Struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo, che venerdì scorso è stato in Abruzzo, a L’Aquila e Pescara.

Come precisato dallo stesso commissario, si tratta di un’apertura “graduale” resa possibile “dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021”.

Le prenotazioni per gli over 50, spiega la struttura del commissario, dovranno avvenire tramite i portali delle singole regioni. Verranno recepite “ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica, che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe” di Covid “seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili”.

Per l’Abruzzo, quindi, la prenotazione verrà effettuata tramite la piattaforma di Poste italiane, che per gli over 50 sarà attiva delle 12 di oggi.