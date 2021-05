L’Aquila, un Centro di Ascolto Giovani dell’associazione Veronica Gaia di Orio

A L’Aquila un Centro di Ascolto Giovani dell’Associazione di Volontariato Veronica Gaia di Orio

L’Associazione OVD ETS Veronica Gaia di Orio per la ricerca e la lotta alla depressione giovanile è lieta di comunicare di aver attivato, a partire dal prossimo 11 maggio, un Centro di Ascolto Giovani a L’Aquila.

Visto il difficilissimo periodo che tutti, ma in particolare i giovani, stanno attraversando in questo periodo dobbiamo prestare particolare attenzione al disagio giovanile. I danni psicologici causati dalla pandemia COVID – 19, specie nelle generazioni più giovani, stanno diventando assolutamente notevoli tanto che la Società Italiana di Psichiatria ha affermato di aspettarsi nei prossimi mesi 800.000 nuovi casi di depressione.

Per arginare questa nuova pandemia di disturbi psicologici, l’Associazione Veronica Gaia, attiva in Abruzzo da tre anni, ha attivato un sistema di ascolto ed accoglienza psicologica dei giovani che spesso si trovano soli e disarmati ad affrontare una sfida psicologica più grande di loro e, spesso, nell’indifferenza generale.

Ora siamo anche a L’Aquila, la città in cui ha passato la sua esistenza Veronica Gaia, per porci al servizio, in modo gratuito e volontario, di tutti coloro che chiederanno il nostro aiuto. Sarà sufficiente chiamarci al numero 327 9533195 e i nostri splendidi professionisti psicologi saranno a vostra disposizione.

Il giorno 11 maggio alle ore 12 presso la sede dell’Associazione in viale Duca degli Abruzzi 15/17 faremo l’inaugurazione del Centro di Ascolto alla presenza del Sindaco dell’Aquila, il dottor Pierluigi Biondi, che ringraziamo molto per la sua sensibilità.

La benedizione della sede che riceveremo tutti pensando al nostro Angelo in Cielo sarà celebrata da don Dante Di Nardo, parroco della Chiesa S. Francesca di Assisi in Pettino.