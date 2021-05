Previsioni meteo 8 e 9 maggio. Sabato variabile, domenica stabile e mite.

Il weekend trascorrerà all’insegna della stabilità atmosferica e delle temperature in progressivo rialzo. Questo avverrà grazie al transito di un promontorio mobile anticiclonico sul Mediterraneo. L’approfondimento di una saccatura depressionaria di origine atlantica sulla penisola Iberica favorirà la risalita di masse d’aria molto mite dal nord-Africa verso le regioni centro-meridionali. Questo si tramuterà in un marcato rialzo delle temperature tra Domenica e Lunedì. I valori massimi saliranno diffusamente oltre i 25 gradi con punte prossime ai 30 gradi sulla fascia centrale della regione. Questa fase stabile durerà molto poco. Infatti, tra martedì e mercoledì, la saccatura depressionaria presente in atlantico sposterà il proprio baricentro verso est aprendo la porta del Mediterraneo alle umide correnti atlantiche. Inizierà una fase con temperature in calo e all’insegna dell’instabilità atmosferica. Molte nubi affolleranno il nostro cielo e non mancheranno anche i fenomeni, localmente intensi e a carattere temporalesco.

La giornata di sabato sarà nel complesso variabile. Avremo nuvolosità sparsa, al mattino più probabile sulle zone orientali e al pomeriggio sui rilievi. In ogni caso il rischio di qualche isolato, debole e breve piovasco sarà piuttosto basso. Temperature minime stazionarie (+6/+11°C), massime in leggera flessione(+16/+21°C). Ventilazione debole/moderata di direzione variabile.

La giornata di domenica vedrà cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque al mattino. Al pomeriggio isolati annuvolamenti sui rilievi non daranno luogo a precipitazioni significative. In serata insisterà qualche nube sparsa sulle zone a confine con il Lazio. Temperature minime stazionarie, massime in rialzo(+20/+25°C). Ventilazione debole da ovest.

(Meteo Aquilano)