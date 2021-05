Corecom, Tar accoglie ricorso La Rana: annullata nomina di Chiavaroli

L’AQUILA – Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso di Giuseppe La Rana e annulla il decreto di nomina del presidente Corecom Ricardo Chiavaroli.

Con sentenza n 252/2021 del 7 maggio 2021, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto con sentenza immediatamente esecutiva il ricorso presentato dall’avv. Giuseppe La Rana – difeso dai legali Pierpaolo Andreoni del foro di Vasto e Fabrizio Foglietti del foro di L’Aquila – per l’annullamento del decreto n.14 del 18.02.2021 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo ha nominato il dott. Ricardo Chiavaroli Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) per l’Abruzzo.

I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso nel merito, hanno ritenuto ammissibili “le censure mosse dal ricorrente alla nomina di Riccardo Chiavaroli” ritenendo la nomina totalmente carente di motivazione, in ciò violando palesemente il principio di imparzialità, perché non vi è stata alcuna valutazione dei curriculum nè indicazione dei titoli preferenziali.

I giudici hanno ribadito che la nomina del Presidente del Corecom non è atto a discrezionalità politica, sottratto al controllo giurisdizionale, ma trattandosi di un organo di controllo e garanzia, deve dare conto della scelta della nomina che deve ricadere su persona assolutamente indipendente dal sistema politico istituzionale, dal sistema degli interessi del settore delle comunicazioni e in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. Altro motivo accolto in sentenza è quello relativo all’assoluta carenza di istruttoria sulla domanda di partecipazione del Chiavaroli, che non ha dichiarato di essere in possesso di requisiti generali di accesso a pubblici uffici.

Pertanto Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, “lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto n.14 del 18.2.2021 del Presidente della Regione Abruzzo”.

“Non posso che esprimere soddisfazione – commenta Giuseppe La Rana – per la decisione dei giudici amministrativi che hanno ricondotto l’azione amministrativa della Regione sui binari della legalità, evidenziando che le nomine dei vertici degli enti pubblici, ancor più se con funzioni di controllo e garanzia, devono essere rispettose delle regole imposte dalla legge, restando preclusa ogni valutazione e condizionamento di carattere esclusivamente politico”.