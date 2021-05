Zonfa e Bottega da Marcello, Pregiata Abruzzese a L’Aquila: eccellenze d’Abruzzo

L’AQUILA – Pregiata Abruzzese, il paradiso in Piazza Duomo, porterà la firma di William Zonfa e avrà la cornice della Bottega da Marcello: all’insegna delle eccellenze enogastronomiche d’Abruzzo. Nella bottega un angolo dedicato al marchio: dopo un’attenta selezione di prodotti per tutta la regione.

William Zonfa e Bottega da Marcello insieme, portano il marchio Pregiata Abruzzese nel cuore del centro storico aquilano.

Un angolo del marchio Pregiata abruzzese, coniato lo scorso anno per identificare una selezione delle migliori produzioni enogastronomiche regionali, nel centro storico dell’Aquila. Porta la firma dello chef William Zonfa, una stella Michelin, e nasce dalla collaborazione con La Bottega da Marcello, in Piazza Duomo n.27.

La storica prosciutteria e gastronomia, che Marcello De Angelis ha riaperto l’estate scorsa a undici anni dal terremoto e a settanta da quando il nonno, di cui porta lo stesso nome, lo aprì per la prima volta, accoglierà infatti un corner tutto dedicato ai prodotti “firmati” da Zonfa per il marchio Pregiata Abruzzese, frutto di un’attenta e laboriosa selezione in lungo e in largo per l’Abruzzo.

Giovedì prossimo, 6 maggio alle ore 19,00, una piccola presentazione, nel rispetto delle norme anti Covid, alla presenza del titolare della Bottega e dello chef, con l’apposizione dell’insegna “Pregiata Abruzzese” all’ingresso del negozio.

Dopo lo straordinario successo che i prodotti del brand hanno avuto e stanno avendo attraverso le vendite online, sia sul proprio sito sia sulle più importanti piattaforme e-commerce, arriva dunque un punto fisico in un luogo di prestigio, nel quale chiunque, anche i numerosi turisti che visitano la città senza fare a meno di Piazza Duomo, storicamente centro nevralgico del commercio cittadino, potrà acquistare dalla pasta al vino, dal pomodoro all’olio di Pregiata Abruzzese.

Pe parole di William Zonfa e del titolare della bottega Marcello De Angelis

“Il brand Pregiata Abruzzese è frutto di un’accurata selezione, durata mesi, dei migliori prodotti regionali, dallo zafferano dell’Aquila Dop al tartufo di Fagnano Alto, dal fagiolo Tondino del Tavo all’olio extra vergine d’oliva, dal vino biologico al pomodoro a pera d’Abruzzo”, spiega lo chef Zonfa, “e non poteva ‘trovare casa’ in un contesto migliore come quello della Bottega da Marcello, che fa dell’eccellenza e della selezione la propria ragion d’essere”.

“È un privilegio avere i prodotti selezionati da William Zonfa”, rileva Marcello De Angelis, titolare della Bottega insieme alla moglie Anna Moscardi, “un autentico biglietto da visita per tutti i turisti che arrivano in città, che nell’ultimo anno, nonostante l’emergenza che stiamo vivendo, abbiamo potuto constatare che sono molti. Una novità che ci rende orgogliosi e che non eclissa, anzi esalta gli altri prodotti 100 per cento abruzzesi che ogni giorno selezioniamo per i nostri clienti”.