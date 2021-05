Esercito, 160 anni di gloria: oggi l’impegno per le vaccinazioni contro il Covid

1861-2021: 160 anni di gloria. Oggi l’Esercito Italiano è in prima fila nel combattere la pandemia. L’impegno del Generale Figliuolo per vaccinare la popolazione.

L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, ANSI, ricorda i 160 anni di vita dell’Esercito Italiano, costituito ufficialmente il 4 maggio 1861.

160 anni di storia: la nota dell’ANSI

“In 160 anni di storia l’Esercito Italiano si è coperto di gloria – dichiara Gaetano Ruocco, presidente nazionale dell’ANSI – sui campi di battaglia, nelle operazioni di pace e in soccorso delle popolazioni colpite da gravi calamità naturali, le donne e gli uomini dell’Esercito hanno sempre dimostrato abnegazione e spirito di sacrificio. Anche oggi, nell’attività di contrasto alla pandemia, il personale dell’Esercito Italiano è duramente impegnato al fianco delle altre Forze Armate e di Polizia, alla Protezione Civile e al personale sanitario. In prima fila il Generale dell’Esercito Francesco Paolo Figliuolo, che guida efficacemente la campagna di vaccinazioni per sconfiggere definitivamente il Covid 19″.

“Il nostro sodalizio – conclude Ruocco – in occasione dell’anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, indica alla Nazione i tanti Sottufficiali che sono caduti nell’adempimento del proprio dovere”.