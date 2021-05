Previsioni meteo martedì 4 maggio, peggioramento pomeridiano.

La giornata di martedì si aprirà con cielo sporcato da qualche innocua velatura in transito . Nelle ore centrali del giorno assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità a partire da ovest, che culminerà con deboli piogge sparse nel pomeriggio, in particolare sulle zone a confine con il Lazio e sui rilievi occidentali. La nuvolosità insisterà anche nelle ore serali e notturne.

Temperature in leggero rialzo, sia nei valori minimi (+5/+10°C) che in quelli massimi (+17/+21°C). Ventilazione debole/moderata dai quadranti meridionali.

Francesco De Angelis (Meteo Aquilano)