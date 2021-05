Zalone e “La Vacinada”: protagonista Helen Mirren, attrice premiata al Flaiano

La Vacinada è il nuovo video di Checco Zalone, girato in Puglia insieme all’attrice premio Oscar Helen Mirren che, la scorsa estate, ha ricevuto il premio Flaiano a Pescara.

Durante la serata del Flaiano Helen Mirren aveva parlato del suo amore per l’Italia, (come da sua stessa ammissione, ha sempre desiderato recitare un film insieme a Checco Zalone), per l’Abruzzo e per la Puglia.

Durante la serata del Flaiano indossava per l’occasione un Amorino, il tipico gioiello Di Scanno.

Adesso, ha potuto finalmente coronare il suo sogno di recitare insieme a uno dei suoi miti, Zalone. “Lo adoro”, aveva detto senza mezzi termini l’attrice in una recente intervista.

La Vacinada di Checco Zalone è un video che parla di pandemia, di vaccini e comunque riesce a strappare un sorriso, proprio in “stile Zalone” che, dell’ironia, anche quando si tratta di temi seri, ha fatto la sua bandiera vincente.

Nel video, politicamente scorretto, – as usual -, esilarante, i due vanno in giro per le magie scenografiche del Salento. Lei, invecchiata per esigenze di scena, parla italiano, mentre Zalone si improvvisa turista spagnolo.

Lui vede sul braccio dell’attrice il segno della vaccinazione: ed è subito amore nonostante la differenza di età su cui si scherza in tutto il testo. “Ha la caviglia un pochino gonfiada, ma non fa nada”, “a mi me gusta bailare con tigo, o vacinada”, “faccia a faccia con sta veccia muchacha immunizada”.

Non è la prima volta che Zalone cerca di allenatore la tensione sulla pandemia: nel 2020, in pieno lockdown, l’attore aveva pubblicato ‘Arriverà l’immunità di gregge’. Nel video si era ispirato alle musiche e nel look a Domenico Modugno.