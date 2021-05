Addio a Giuseppe Mangolini, storico funzionario aquilano

Lutto in città per la scomparsa di Giuseppe Mangolini, storico funzionario aquilano molto noto e stimato.

Giuseppe Mangolini è stato segretario generale del Comune e direttore dell’Anci Abruzzo.

“Addio Peppe. È stato un vero servitore delle Istituzioni e della cultura amministrativa, che ha messo al servizio di tanti enti, istituzioni ed associazioni della nostra città. Uomo profondamente buono ed onesto.

A lui devo tanto. Anzitutto la sua amicizia, le sue lezioncine, consigli e rimbrotti. Ma soprattutto a lui devo quanto ho imparato negli anni in cui fui presidente della II Commissione Territorio e poi del Consiglio Comunale. Mi insegnò tutto ciò che un amministratore deve conoscere, il senso stesso ed il significato, per lui sacro, degli atti.

Ma soprattutto mi ha insegnato che le regole, i passaggi, le interpretazioni, devono essere sempre legittime, precise, corrette. La responsabilità etica dell’occuparsi della cosa pubblica.

Con lui mai una sveltina od una forzatura.

Un maestro.

Quante volte l’ho fatto arrabbiare, nella mia irruenza ed allora scarsa esperienza.

Una volta, in polemica con lui, un gruppo consigliare ci portò al TAR.

Scommettemmo una pizza su chi avesse ragione, io ritenevo avesse ragione il gruppo.

Chiaramente vinse Peppe.

Da allora ogni volta mi ricordava che avanzava una pizza ed ogni volta ci si riprometteva di andare a cena con le nostre famiglie.

Cosa darei per poter pagare il mio pegno anche domani.

Un abbraccio alla sua meravigliosa famiglia che tanto ha amato”, è il cordoglio pubblicato su Facebook dall’ex sindaco, Massimo Cialente.

“Un altro pezzo di storia della funzione pubblica della nostra amata città va via. Giuseppe Mangolini ora arringherà le vie del Signore, con la sua sapienza e la sua scienza e coscienza. Il mio pensiero commosso alla sua raffinata intelligenza e alla sua simpatia senza fine. Il cordoglio sincero alla famiglia. Mancherai!”, ha scritto il consigliere regionale Americo Di Benedetto.

Alla famiglia le condoglianze dalla redazione del Capoluogo.