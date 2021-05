Quando Yoghi entra in Paese: lasciate che gli orsi restino orsi

Orsi nei centri abitati, perché non bisogna avvicinarli o seguirli. Le norme comportamentali per non danneggiare l’orso bruno marsicano, patrimonio inestimabile di tutto l’Abruzzo.

Sempre più star sui social, sempre più ricercati dai turisti in villeggiatura, gli orsi ormai sono “frequentatori abituali” dei piccoli centri montani (l‘ultimo avvistamento il pimo maggio a Celano), ma c’è qualcosa che non va dimenticato. Lo spiega per l’Ufficio Parchi e Riserve della Regione Abruzzo, il dottor Igino Chiucchiarelli: “L’abituazione è una risposta comportamentale che si osserva in molte specie animali, compreso l’orso. Si tratta di un processo che provoca nel tempo una graduale riduzione di una risposta a un determinato stimolo perché l’animale impara che non ci sono conseguenze negative a stare vicino alle persone”. Dipende da vari fattori, tra cui la disponibilità di cibo e la facilità nel prelevarlo: “Per questo chiediamo a tutti i cittadini di mettere in sicurezza i pollai, con l’aiuto delle reti elettrificate e porte di ferro ben ancorate alla muratura, che danno ottimi risultati”. Ma questo non basta.

Cosa comporta il meccanismo dell’abituazione? “Significa che se l’orso, spesso giovane e quindi “inesperto”, arriva in paese e le persone per esempio lo inseguono, lo fotografano, lo accerchiano per il solo gusto di vederlo, lui imparerà che non ci sono conseguenze a stare vicino alle persone. Tornerà sempre più spesso in paese, sviluppando un’abituazione nei confronti dell’uomo, che lo porta quasi inevitabilmente a diventare “confidente”“.

“Quando camminiamo in un bosco o in montagna, è difficile vedere da vicino un orso perché in genere si allontana quando sente una persona avvicinarsi. L’allontanamento, infatti, è di solito, la risposta più frequente di un orso alla presenza dell’uomo. La Gestione degli Orsi confidenti e/o problematici avviene seguendo uno specifico protocollo operativo approvato con DGR 441/2017 a cui partecipano la Regione Abruzzo, I Parchi e le Riserve Naturali, i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, gli Enti locali e le Associazioni ambientaliste. In sintesi una volta acclarata la presenza dell’orso il Sindaco emette un’apposita ordinanza per il rispetto di diverse regole a tutela delle persone e dell’animale. Viene organizzato un monitoraggio da parte della Rete di Monitoraggio dell’Orso Abruzzo e Molise anche per la raccolta di campioni per le analisi genetiche. I Carabinieri Forestali, la Polizia Locale e Provinciale e i Guardiaparco effettuano azione di sorveglianza, di controllo e nel caso di dissuasione per la pubblica sicurezza fino al ritorno in una condizione di normalità”.

Il punto è che “è necessario però che ognuno faccia la sua parte. Non dimentichiamoci che un orso che arriva in paese è più soggetto a mortalità (accidentale o illegale) e pertanto dobbiamo collaborare tutti affinché l’orso non frequenti il centro abitato. Non inseguiamolo e non filmiamolo e non postiamo il video sui social che amplifichiamo solo il problema. Eventuali danni verranno accertati e risarciti. L’Orso bruno marsicano è un patrimonio inestimabile per tutto l’Abruzzo e per tutto il Mondo”.

In caso di avvistamento, quindi, allontanarsi e chiamare il numero di emergenza 1515 dei Carabinieri Forestali.