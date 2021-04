Abruzzo, ristori a scuole dell’infanzia e asili nido: l’avviso

Scuole dell’infanzia e asili nido: arriva il sostegno da parte della Regione Abruzzo. Pubblicato l’avviso per i ristori.

Un contributo straordinario in favore degli istituti partitari deputati all’educazione dei più piccoli che nel periodo di lockdown totale della primavera scorsa sono stati costretti a sospendere qualsiasi attività.

È quanto prevede l’avviso pubblicato oggi. “La Regione – spiega l’assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale – ha voluto mettere a disposizione circa 1,2 milioni di euro per gli istituti partitari della regione. Ci rivolgiamo in particolare agli asili nido, sezione primavera, micronidi, centri per bambini e famiglie e scuole dell’infanzia che potranno presentare richiesta di accesso al contributo. La quota di erogazione è stata fissata ad un massimo di 150 euro per ogni bambino iscritto alla struttura alla data del 29 febbraio 2020. Abbiamo ritenuto importante tutelare quegli istituti che sono stati costretti a riconsegnare le rette mensili per la sospensione del servizio e, indirettamente, tutti gli operatori investiti dal blocco”.