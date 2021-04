Covid 19, variante rara in Abruzzo dall’Egitto

ABRUZZO – Individuata rara variante Covid 19 “C.11” in due pazienti rientrati dall’Egitto.

Individuata in Abruzzo una variante rara del Covid 19. È emersa dalle attività di sequenziamento condotte dal laboratorio di Genetica molecolare – Test Covid-19 dell’Università di Chieti. Si tratta della variante “C.11”. “All’interno della sequenza – spiega all’ANSA il direttore del laboratorio, Liborio Stuppia – è presente una mutazione che è la stessa che si trova nella sudafricana e nella brasiliana. Non è comunque tra quelle al momento segnalate come pericolose”. Due i pazienti su cui è stata accertata la presenza variante: sono rientrati di recente dall’Egitto.

Si tratta di due soggetti residenti in provincia di Chieti che, per questioni di lavoro, erano stati in Egitto insieme ad un gruppo di una decina di persone. Anche altri del gruppo sono risultati positivi al Covid 19, ma avendo eseguito il tampone altrove i campioni non sono stati sequenziati. Della variante in questione sono stati segnalati sette casi in Italia e 493 in tutto il mondo. “Questi numeri – sottolinea Stuppia – confermano che non dovrebbe essere troppo pericolosa. La vicenda dimostra la nostra capacità di fotografare in tempo reale ciò che succede. Un cluster così piccolo, in ogni caso, non dovrebbe creare problemi, ma è importante sequenziare ed è ancora più importante tenere sotto controllo le varianti che arrivano dai Paesi caldi”.