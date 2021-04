Covid 19 in Abruzzo, 177 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 28 aprile sui contagi Covid 19 in Abruzzo e i dati dei comuni in provincia dell’Aquila.

Sono complessivamente 70873 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 177 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 11 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2391 (di età compresa tra 61 e 98 anni, di cui 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 1 caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 59926 dimessi/guariti (+229 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8556 (-58 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1004980 tamponi molecolari (+4962 rispetto a ieri) e 406316 test antigenici (+2728 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.3 per cento. 389 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 42 (-3 rispetto a ieri con 1 nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 8125 (-44 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Covid 19, l’incremento odierno per provincia.

Del totale dei casi positivi, 17700 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+52 rispetto a ieri), 18187 in provincia di Chieti (+56), 17756 in provincia di Pescara (+22), 16494 in provincia di Teramo (+42), 546 fuori regione (invariato) e 190 (+5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

I contagi comune per comune.

Alle 19,30 di ieri si sono registrati 8 casi a L’Aquila, 6 a San Pio delle Camere, 3 a Barisciano, 2 a Montereale e Scoppito e 1 a Fossa e Pizzoli.

I controlli in provincia dell’Aquila.</2>

Nelle giornate di lunedi e martedi, 26 e 27 Aprile 2021, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 877 controlli personali, con 15 persone sanzionate ai sensi dell’art. 4 com.1 DL 19/2020 e 180 attività o esercizi controllati e 1 chiusura provvisoria di attività o esercizi.