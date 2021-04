Covid 19 in Abruzzo, 137 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 24 aprile sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono complessivamente 70.340 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 137 nuovi casi positivi (di età compresa tra 4 mesi e 87 anni).

Di cui 31 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Pescara, 56 in provincia di Chieti e 43 in provincia di Teramo.

Sono stati eseguiti 4932 tamponi molecolari e 2826 test antigenici. Si registrano 9 deceduti (di cui 4 risalenti ai giorni scorsi), 58961 guariti (+354), 9010 attualmente positivi (-226), 448 ricoverati in area medica (-9), 43 ricoverati in terapia intensiva (-2), 8519 in isolamento domiciliare (-213).