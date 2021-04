Astrazeneca, 25 aprile open day vaccini per over 60

Una giornata di vaccinazioni anti covid con Astrazeneca, riservata agli over 60 senza patologie gravi, con prenotazioni raccolte dai singoli Comuni della provincia.

E’ l’iniziativa intrapresa dalla Asl 1 Abruzzo per domenica 25 aprile per spingere ancora di più sull’acceleratore nella campagna vaccinazione contro la pandemia.

Il Capoluogo aveva anticipato la proposta in attesa dell’ufficializzazione della cabina di regia.

Si tratta di un Open day, organizzato dalla Asl, d’intesa con la Regione, che vedrà in campo, oltre all’azienda sanitaria, le amministrazioni comunali che aderiscono alla giornata.

In sostanza i cittadini, dai 60 anni in su, che non soffrono di malattie gravi, a partire da sabato 24 aprile potranno rivolgersi al Comune di residenza per chiedere di essere inseriti nelle liste. Per l’area dell’Aquila gli utenti interessati devono chiamare il numero verde 800169326.

Le prenotazioni verranno raccolte e curate dai servizi comunali che saranno in campo per dare pieno supporto alla riuscita dell’open day.

Le dosi Astrazeneca verranno somministrate, come detto, domenica prossima attraverso gli 8 centri vaccinali della Asl disseminati sul territorio provinciale: L’Aquila (due), Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Pratola Peligna, Tagliacozzo e Pescina.

L’organizzazione, che è frutto della sinergia logistica tra amministrazioni comunali e azienda sanitaria, è finalizzata a dare piena continuità alla campagna vaccinale per evitare rallentamenti o flessioni nella campagna di immunizzazione. Finora, in provincia, sono state inoculate oltre 88.000 dosi di cui 17.051 di Astrazeneca.

Domenico Pompei, responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asl1 alla nostra redazione ha spiegato: “Potremmo fare circa 2000 vaccinazioni, forse anche di più, ma ancora è tutto da definire. La giornata avrebbe l’obiettivo di frenare gli episodi di resistenza al vaccino AstraZeneca registrati in queste settimane, con i numerosi rifiuti constatati dall’Azienda Sanitaria. Un trend che, però, fortunatamente sta già invertendosi: per la prossima settimana abbiamo molti appuntamenti che ci permetteranno a utilizzare la quasi totalità delle dosi di Astrazeneca nelle nostre disponibilità”.