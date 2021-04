Le nuove stanze della poesia: Matteo Di Genova

Il ritratto di Matteo Di Genova per l’appuntamento con la rubrica Le nuove stanze della poesia.

Parlare di Matteo di Genova in questa rubrica significa mettere l’accento sul particolare periodo che stiamo vivendo perché appunto Matteo di Genova ha dovuto, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19 , dare un arrivederci ai suoi ascoltatori e fans per calcare di nuovo il palcoscenico a tempi nuovi.

L’annuncio è di un arrivederci a presto sui palcoscenici che, tra l’altro, gli sono assolutamente congeniali, perché da rapper/ attore nei poetry slam e negli open mic d’Italia, ha dato e darà sicuramente il meglio di se stesso.

E l’appuntamento che lui stesso ha dato ai suoi amici e fans risulta oggi come un impegno e un auspicio. Periodicamente ha raccolto e montato in spettacoli a dir poco affascinanti; le sue composizione portate nei vari poetry slam e nelle singole occasioni di incontro a cui ha partecipato hanno sempre riscosso vivo interesse e proposto una visione del mondo che solo la poesia può aiutare a concepire.

E sono tante le sue performance, i suoi incontri, così che l’elenco sarebbe a dismisura. Voglio qui ricordare solo “Dixit” e “Versus” Dixit, quaranta repliche in tutta Italia.

Una voce abruzzese che ha percorso e percorrerà il nostro paese, che ha portato e che porterà performance variegate.

Come quelle di Versus un videogioco di lotta in cui l’unica arte marziale ammessa è la versificazione, e i campi di battaglia variano all’interno di tutti gli stili della slam poetry passando per il freestyle rap fino al suo antenato: l’ottava rima. Il joystick è nelle vostre mani, premete start e iniziare a giocare con la poesia!

Matteo Di Genova, aquilano, classe 1989. Gira dunque l’Italia come MC nei soundsystem jungle, hip hop e dance hall. Studia recitazione teatrale e lavora con diverse compagnie teatrali. Appassionato di spoken music, dub poetry e slam poetry, è il finalista abruzzese del campionato nazionale LIPS 2017, settimo nella classifica finale. Ad Aprile 2017 si aggiudica il primo premio nella sezione Poesia Orale del Poverarte Festival di Bolog

Come dicevamo è nato a L’Aquila e vive a Bologna. Finalista nazionale di poetry slam L.I.P.S. 2017 (singolo) e 2018 (a squadre), vincitore dei tornei “Poetronica”, “T.L.E.”, “Reginette Poetry Slam”. Ha vinto anche la sezione di poesia orale del festival “Poverarte” e il premio “A. Dubito” di poesia con musica. È uno dei poeti dello slam di ZeligTV.

Ricordiamo anche:”Diossido Di Cromo” spettacolo per percussioni e poesia performativa di e con Matteo Di Genova e Marco Crivelli prodotto in collaborazione con il Teatro Stabile D’Abruzzo e Spazio Rimediato. Lo spettacolo sul sito web dello stesso Matteo di Genova viene così descritto: “Agendo i suoi versi, abbattendo i fogli di carta, i leggii, le aste microfoniche, i pulpiti e tutte le altre sovrastrutture poste a barriera tra esso e la sua comunità, il poeta si ricolloca oggi nell’ambito dell’oralità di secondo grado e dei nuovi media, riappropriandosi di elementi ad esso finora sottratti: la voce, la scena, il corpo, il ritmo”.

E da questi quattro elementi naturali nasce l’alchimia che porta il percussionista Marco Crivelli e il poeta/performer Matteo Di Genova a vincere l’edizione 2017 del più importante premio di poesia con musica presente in Italia, dedicato al giovane poeta/rapper ed attivista politico Alberto “Dubito” Feltrin.

Il lavoro del duo aquilano è stato così descritto dal presidente onorario del premio, tra i massimi esponenti in Italia dell’oralità in poesia, Lello Voce: “…credo che la vittoria di Matteo Di Genova e Marco Crivelli sia pienamente meritata perché la loro performance è stata quella che ha rappresentato maggiormente e con maggiore efficacia la natura sostanzialmente ‘ritmica’ e sonora della poesia. La scelta di affidarsi alle percussioni e dunque di mettere allo scoperto il rapporto tra accenti musicali e poetici, tra ritmo dei versi e ritmo dei suoni, è stato assumersi un grande rischio, una scommessa pericolosa: avrebbe potuto funzionare solo se fosse stata perfetta. E lo è stata.”

Questo importante traguardo (accanto ad altri importanti traguardi di rilievo nazionale come la vittoria della sezione poesia orale del “Poverarte – festival di tutte le arti” e l’aver rappresentato l’Abruzzo durante le finali nazionali di poetry slam del 2017 per Di Genova, o la vittoria del premio Antonio Striano per Crivelli), costituisce il primo di una serie di livelli sui quali è stato impalcato il progetto “Diossido di Cromo”, debuttato a luglio 2018 all’interno della prestigiosa rassegna “I Cantieri dell’Immaginario” (L’Aquila).

Branchi di piccoli intellettuali colorati

ballano

davanti a muri di suono pastello giovane giovane

con vestiti che mi dicono cose urbane

da bambini.

E si stancano

e si siedono

e con i crani e con le proprie posizioni sociali

parlano dell’esercito di riserva del capitale,

mentre con le gambe

parlano di quel Dio che ancora non gli è sceso

nonostante tutto il materialismo dialettico

che si sono fumati

in un secolo e mezzo di carta stagnola

appena poco prima dell’ora di pranzo.

Intanto

ad un ritmo frammentato, frastagliato, con lo scheletro africano,

i muscoli di pianola neurale della Germania dell’est

e la pelle di futuro verde chiaro fluorescente

giallo trasparente e viola elettrico

io

sogno.

Sogno

branchi di piccoli intellettuali colorati

che ballano

davanti a muri di suono pastello giovane giovane

e non fanno cose da stronzi borghesi new age tipo prendersi per mano

non gliene fotte un cazzo di prendersi per mano

loro si stringono tra le mani le parole

e se le massaggiano

e ci si infilano le dita e la lingua dentro

e succhiano l’uno/a i

concetti che secerne l’altra/o e l’una/o i concetti che secerne

l’altro/a ma non si vengono solo in bocca

no

hanno tutti i corpi sporchi di significati altrui

di sensi altrui

e mentre uno entra in contraddizione da dietro

l’altra contribuisce alla discussione da davanti

e due si riflettono a vicenda guardando uno

che espone tutta la sua teoria in faccia ad un’altra

porca madonna

non si stancano mai

si scambiano continuamente

questi piccoli intellettuali

(pervertiti a questo punto), colorati

che in tutta questa ammucchiata organico-concettuale

trovano comunque il tempo di ballare

davanti a muri di suono pastello giovane giovane

e poi ci sei tu

che meravigliosamente vibri

e vibri allo stesso ritmo frammentato

frastagliato

con lo scheletro africano

i muscoli di pianola neurale della Germania dell’est

e la pelle di futuro

verde chiaro fluorescente

giallo trasparente

e viola elettrico

al quale vibro io.

E la cosa veramente estatica è che mi vibri proprio qua davanti

guardiamo nella stessa direzione

ci muoviamo allo stesso ritmo

e io posso cingerti la felpa larga morbida da piccola intellettuale colorata

mentre viaggio, ballando,

davanti a muri di suono pastello giovane giovane

e posso avvicinare il mio mento alla tua spalla

da piccola intellettuale colorata

mentre viaggio, ballando, davanti a muri di suono pastello giovane giovane

e questa volta non mi vergogno neanche di chiudere gli occhi

no

perché tu mi hai regalato

un paio di occhiali da sole con la montatura bianca bianca

che oltre a farmi più figo

(perché obiettivamente mi fanno più figo)

servono anche a nascondere il fatto che i miei occhi

stanno già giocando al gioco di sotto le coperte tra di loro

e non vogliono assolutamente essere disturbati,

da nessuno.

Perché loro stanno sognando

contemporaneamente

sia quello che potremmo essere

che quello che ci dimentichiamo di essere

e credetemi è difficilissimo sognare contemporaneamente

sia quello che potremmo essere

che quello che ci dimentichiamo di essere

soprattutto se si è solo un paio di occhi

che stanno giocando al gioco di sotto le coperte tra di loro

al riparo di quel paio di occhiali da sole con la montatura bianca bianca

che mi hai regalato tu.