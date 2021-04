Covid 19 Avezzano, ragazzo Erasmus trasferito a Roma

Si tenterà la circolazione extracorporea. Questa la novità sul 21enne studente Erasmus arrivato dalla Spagna ad Avezzano, positivo al Covid 19. Il giovane è stato trasferito a Roma nel pomeriggio.

Da Avezzano a L’Aquila, ora a Roma. Dal San Salvatore era giunta la notizia della gravità delle condizioni cliniche del giovane studente Erasmus ricoverato nel Reparto di Pneumologia del San Salvatore.

“Ho proceduto al trasferimento del paziente a Roma – spiega il professor Franco Marinangeli, contattato dalla redazione del Capoluogo – per far sì che venga trattato con circolazione extracorporea, stante il quadro clinico di estrema gravità e rientrando, la cura, nei parametri di trattamento”.

Non arrivano buone notizie, allora, dall’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Il giovane positivo al Covid è un 21enne ricoverato prima a Malattie infettive dell’ospedale di Avezzano e, in seguito, trasferito al San Salvatore, per complicanze respiratorie. Il ragazzo vive ad Avezzano insieme ad altri studenti spagnoli da diversi mesi, per seguire un programma di stage in alcune aziende del territorio.

Del gruppo di studenti, 17 in tutto, 9 sono risultati positivi al Covid 19.