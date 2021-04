Covid 19 Avezzano: grave studente Erasmus

È grave lo studente di Avezzano risultato positivo al Covid 19 dopo una festa tra ragazzi spagnoli che si trovano in Abruzzo per l’Erasmus.

Il giovane positivo al Covid, è un 21enne ricoverato prima a Malattie infettive dell’ospedale di Avezzano e adesso è stato trasferito a Pneumologia al San Salvatore in seguito a complicanze respiratorie.

Il ragazzo vive ad Avezzano insieme ad altri studenti spagnoli da diversi mesi per seguire un programma di stage in alcune aziende del territorio.

Come riporta Il Centro, del gruppo di studenti, 17 in tutto, 9 sono risultati positivi al Covid 19.

“Due studenti si erano sottoposti al test rapido nell’ambito degli screening messi in campo dal Comune di Avezzano risultando positivi – spiega Domenico De Angelis, delegato alla Sanità per il Coc – così anche i colleghi sono stati invitati ad effettuare il tampone e altri sette hanno dato esito positivo. I ragazzi sono stati subito presi in carico dall’Asl che ha attivato l’Usca, mentre il Comune si è prodigato per la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio poiché posti tutti in isolamento, tranne i tre che non hanno avuto contati a rischio e per questo spostati in altra sede. Abbiamo cercato di fare il possibile per queste giovani che si trovano lontano dalla loro città e dai loro affetti, speriamo che lo studente ricoverato possa guarire al più presto”.

Ieri la Marsica ha fatto registrare 36 nuovi casi in 14 comuni: Avezzano 10, Carsoli e Trasacco 4, Civitella Roveto e Luco 3, Capistrello, Cappadocia e Cerchio 2, Castellafiume, Oricola, Pescina, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie e Scurcola Marsicana 1.