Internazionali d’Italia Open, a L’Aquila le competizioni di pattinaggio a rotelle

Sarà L’Aquila a ospitare l’ottava edizione degli Internazionali d’Italia Open di Roller International Speed Skating Race – Track and Road.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano asd, con il patrocinio del Comune di L’Aquila, della Provincia di L’Aquila, della Regione Abruzzo e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sotto l’egida FISR, World Skate, CSEN e CONI, organizza per l’VIII edizione gli INTERNAZIONALI D’ITALIA OPEN – Roller International Speed Skating Race – Track and Road. La manifestazione avrà luogo il 21- 22 e 23 maggio 2021.

Venerdì 21 e sabato 22, le gare si svolgeranno sulla già collaudata pista di pattinaggio comunale di Santa Barbara e domenica sul circuito stradale ricavato lungo viale Corrado IV ed in contemporanea si svolgeranno le gare per le categorie giovanili su pista piana ricavata nel parterre della piazza dove giornalmente si svolge il mercato.

Per la prima volta la città di L’Aquila sarà tappa, di complessive otto, della Coppa del Mondo di Maratona WIC (World Inline Cup) che terminerà in ottobre con la maratona di Berlino.

La Federazione Italiana Pattinaggio inserirà l’evento nel Ranking Nazionale, creato per valutare gli atleti meritevoli di entrare a fare parte della Rosa della Nazionale Azzurra che avremo l’onore di ospitare durante la manifestazione.

Quest’anno avremo anche un’interessante novità: l’International Roller Day – Photo Contest, organizzato in collaborazione con il Nuovo Circolo Pattinatori di L’Aquila. Si tratta di un contest fotografico aperto a tutte le categorie di fotografi, dagli appassionati ai professionisti, a tema “pattinaggio”. Per i primi 20 classificati verrà allestita una mostra lungo le vie principali del centro storico di L’Aquila dalla fine di giugno alla fine di settembre 2021. Non abbiamo dubbi a proposito dei risvolti positivi che questa manifestazione avrà sul territorio aquilano e abruzzese a livello di crescita socio- economica.

Questo evento genererà una forte risonanza mediatica di TV e radio locali, compresa la diretta streaming. La citata diretta streaming sarà di aiuto data, al momento, l’impossibilità di ospitare il pubblico durante le gare per le restrizioni dovute alla pandemia in atto. Queste limitazioni, per prossime future decisioni governative, potrebbero comportare riaperture per manifestazioni all’aperto che potranno consentire anche la presenza di pubblico. Eventuali variazioni di questo tipo al programma o altre decisioni attinenti saranno comunque comunicate tempestivamente attraverso i maggiori social media e nel sito internet della manifestazione.

Ci attendiamo inoltre la partecipazione di atleti e relativi accompagnatori dall’Italia, isole comprese, e da ogni parte del Mondo.

Con questo evento sportivo, intendiamo dimostrare anche la ripresa della città nonostante la recente pandemia da Covid-19 e non ultimo il valore che attribuiamo allo sport come mezzo di integrazione e socializzazione, spronati anche dal fatto che L’Aquila è stata proclamata Città Europea dello Sport 2022.