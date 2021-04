Covid Abruzzo, tre nuovi comuni in zona rossa

Tre nuovi Comuni in zona rossa in Abruzzo, tutti nel teramano. Firmata l’ordinanza regionale.

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 25 che pone in zona rossa i comuni di Giulianova, Torricella Sicura e Castellalto.

Nell’ordinanza, si legge viene disposta:

-l’applicazione delle misure restrittive indicate dal Capo V del DPCM 02.03.2021 (Misure di conteni- mento del contagio che si applicano in Zona rossa) – artt. da 38 a 48, con esclusione dell’art.43 – e dall’art. 2 D.L. 44/2021 – nei confronti dei Comuni della Provincia di Teramo individuati in: Castellalto, Giulianova, Torricella Sicura;

– la conferma delle misure già previste con la OPGR n. 24 del 16 aprile 2021;

– di fissare il termine di decorrenza del presente provvedimento alla data del 21.04.2021, con efficacia

sino alla data del 25.04.2021 compreso, salvo diverse disposizioni;

– che la presente ordinanza – immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge – sia trasmessa

al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;

– che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.